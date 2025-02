João Fonseca, tenista brasileiro - William West / AFP

João Fonseca, tenista brasileiroWilliam West / AFP

Publicado 13/02/2025 18:25

João Fonseca venceu mais uma no ATP de Buenos Aires. Nesta quinta-feira (13), ele bateu o argentino Federico Coria por 2 sets a 1, parciais 2/6, 6/4 e 6/2, pelas oitavas da competição. Com o triunfo, ele avançou às quartas de final do torneio e pode enfrentar o argentino Mariano Navone (vice-campeão do Rio Open 2024) ou dinamarquês Holger Rune, número 12 do mundo.

"Foi uma partida difícil. Ontem eu estava me sentindo melhor em quadra. Hoje, eu estava errando bolas fáceis, um pouco nervoso. Mas estou feliz por ter lutado até o final. É muito especial. Será a minha terceira quartas de final na ATP. Agora é descansar para amanhã" disse João Fonseca.



Essa é a terceira vez que João alcança as quartas de final em um torneio ATP. Em dezembro do ano passado, ele conquistou o título do Next Gen ATP Finals e, mais recentemente, venceu o Challenger 125 de Camberra.



Com a vitória, ele subiu para a 89ª posição no ranking. A competição pode ficar ainda mais empolgante, já que há chance de enfrentar Holger Rune, atual 12º do mundo, na próxima fase. Além disso, em um possível confronto futuro, ele pode encarar o número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev.



O ATP 250 da Argentina também serve de preparação para João Fonseca, que disputará o Rio Open, em 17 de fevereiro, aos 18 anos de idade.