Comemoração de Antony em jogo do Betis

Publicado 13/02/2025 19:03 | Atualizado 13/02/2025 19:07

Bélgica - Antony marcou pela segunda partida seguida e ajudou o Betis (ESP) a vencer o Gent (BEL) por 3 a 0 na Ghelamco Arena, na noite desta quinta-feira, 13, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. Ele fez o primeiro gol do time espanhol na partida. O atacante recebeu a bola pelo lado direito, conduziu em direção ao meio e finalizou de fora da área aos dois minutos da etapa complementar.

Veja como foi:

Cédric Bakambu e Sergi Altimira fizeram os outros gols. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, na Espanha. Com o resultado da ida, o Betis está em vantagem para avançar às oitavas de final da Liga Conferência.

Boa fase de Antony

O Betis anunciou a chegada do brasileiro no dia 25 de janeiro deste ano . Antony pertence ao Manchester United (ING) e ficará emprestado ao clube de Sevilha até o fim da temporada 2024/25.

Antes do confronto desta noite, o atacante já havia disputado duas partidas com a camisa do Betis: o empate por 2 a 2 com o Athletic Bilbao; e a derrota por 3 a 2 para o Celta de Vigo.