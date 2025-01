Antony é reforço do Betis - Divulgação/X @RealBetis

Publicado 25/01/2025 15:35 | Atualizado 25/01/2025 15:35

Espanha - Na tarde deste sábado (25), Betis anunciou a contratação por empréstimo de Antony, do Manchester United. O vínculo do atacante com o clube espanhol vai até o fim da temporada 2024/25.





Fuego camina conmigo. pic.twitter.com/PnWe0kW5jC — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 25, 2025

As negociações se intensificaram recentemente e foram concluídas durante a semana. O Betis pagará uma parte proporcional do salário do jogador, que equivale a pouco menos de dois milhões de euros (algo em torno de R$ 12,33 milhões).

Cria do São Paulo, Antony se destacou no São Paulo. O bom desempenho chamou a atenção do Manchester United, que o contratou em 2022 por 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 504 milhões na cotação da época).

Na Inglaterra, porém, ele não conseguiu repetir as boas atuações anteriores. Antony disputou 94 partias, anotou 12 gols e deu cinco assistências. O atacante também fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.