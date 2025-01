Vitória Miranda conquistou título do Aberto da Austrália - Reprodução / Instagram

Vitória Miranda conquistou título do Aberto da AustráliaReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2025 12:24

Austrália - A mineira Vitória Miranda repetiu o sucesso de duplas e conquistou o título do torneio de simples do Aberto da Austrália júnior em cadeira de rodas. A tenista de 17 anos derrotou na decisão, na madrugada deste sábado, em Melbourne, a norte-americana Sabina Czauz por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/3 e 7/6 (10-4).

"Ainda estou em choque. A gente vem trabalhando muito para isso, com minha equipe, com a minha psicóloga. O tênis é uma montanha russa", comemorou a brasileira, que havia sido derrotada pela adversária da final na fase de grupos. Em seguida, ela venceu Ailina Mosko, da Letônia, e Luna Gryp, da Bélgica, para alcançar a final.

Nascida prematura, Vitória Miranda tem apenas 10% da força nas pernas. Ela lidera o ranking júnior em cadeira de rodas e ocupa a 39ª posição entre as profissionais na categoria. Além das conquistas na Austrália, a mineira já foi campeã juvenil no Parapan de Bogotá e finalista em Roland Garros e no US Open em 2023.

Com o resultado no Aberto da Austrália, ela repetiu o feito de Jade Lanai, a primeira brasileira campeã de um Grand Slam de tênis em cadeira de rodas. Em setembro de 2022, a tocantinense faturou os títulos de simples e de duplas do US Open.



Esta foi a terceira conquista do Brasil em solo australiano na temporada. Antes da conquista do torneio de simples, Vitória Miranda já havia levado o título de duplas dos juniores em cadeira de rodas ao lado de Luna Gryp. A dupla superou Sabina Czauz e Ailina Mosko por duplo 6/1, em Melboune, na sexta-feira



Outro mineiro, Luiz Calixto, venceu o torneio masculino juvenil de duplas em cadeira de rodas com o norte-americano Charlie Cooper. Eles derrotaram a parceria entre o belga Alexander Lantermann e o australiano Benjamin Wenzel por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Calixto tem uma pseudoartrose na perna direita.