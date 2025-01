Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2025 09:50

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, voltou a fazer a alegria dos seus seguidores no Instagram. A beldade publicou uma foto em que exibiu seu corpaço, utilizando apenas uma lingerie vermelha, com detalhes transparentes. Os seguidores a cobriam de elogios.

"Olá, mulher linda... E de vermelho mais bonito... cor preciosa e minha favorita... linda minha, beijos", "Qual é a sensação de morrer de infarto?", "Mulher maravilhosa linda mulher paraguaia", "Que delícia, bebê, você é uma deusa!", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos. Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.