São Paulo levanta a taça da Copinha - Divulgação / São Paulo

São Paulo levanta a taça da CopinhaDivulgação / São Paulo

Publicado 25/01/2025 11:58 | Atualizado 25/01/2025 13:56

São Paulo - Em superclássico emocionante com direito a uma virada incrível, o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2, no Pacaembu, e conquistou neste sábado o quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição de base mais tradicional do futebol brasileiro.

São Paulo e Corinthians decidiram a Copinha Divulgação / São Paulo

Maior campeão da competição com 11 títulos, o Corinthians iniciou dando a impressão de que faturaria mais um caneco. Aos 33 minutos, Denner abriu o placar para o Alvinegro. Dez minutos depois, Gui Negão ampliou, silenciando os torcedores do São Paulo, presentes no Pacaembu, já que a final teve torcida única e apenas do Tricolor por ter melhor campanha.

No entanto, a reação do clube do Morumbi começou ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Paulinho descontou. No segundo tempo, o São Paulo veio com tudo. Aos 16 minutos, Andrade deixou tudo igual. Quatro minutos depois, Paulinho, o grande destaque da decisão, voltou a marcar e garantiu o título para o Tricolor.

Com a conquista, o São Paulo se igualou a Fluminense e Internacional com cinco títulos. Os três estão empatados como os segundos maiores vencedores da competição. As outras conquistas do clube do Morumbi foram em: 1993, 2000, 2010 e 2019.