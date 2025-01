Júnior Santos posa para foto com a camisa do Atlético-MG - Divulgação/X @Atletico

Publicado 24/01/2025 20:14

Belo Horizonte - Agora é oficial: Júnior Santos é jogador do Atlético-MG. O Galo anunciou a contratação de Júnior Santos, que deixou o Botafogo , na noite desta sexta-feira (24). O vínculo com o clube mineiro é válido por quatro temporadas.

"O Galo me apresentou um grande projeto esportivo. Chego muito feliz e motivado para ajudar meus companheiros na luta pelos títulos em 2025. Defender essa camisa gigante é uma grande responsabilidade e estou ansioso para estar em campo", disse Júnior Santos, ao site do Atlético-MG.

Um reforço que vem pra vestir a camisa e nos representar em campo! #OJacaréAgoraÉGalo pic.twitter.com/WwuSXcZzAJ — Atlético (@Atletico) January 24, 2025

Mensagem do Botafogo

Após o anúncio, o Alvinegro Carioca se despediu do atacante. O Botafogo postou um vídeo com momentos desde a chegada de Júnior até o gol que selou o título da Libertadores.

O Glorioso também fez um texto na postagem. Além de agradecimentos, o clube destacou a conexão do atacante com a Família Botafogo e lembrou que ele está marcado na história.

Herói de uma conquista inesquecível, identificado e marcado na história do BOTAFOGO. Com garra para superar desafios esportivos e pessoais, se consagrou como artilheiro da Libertadores, sendo o autor do gol que nos deu o título mais sonhado de todos: o da América.… pic.twitter.com/jXwrsjnpGr — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 24, 2025

Passagem pelo Botafogo

Um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Libertadores de 2024, Júnior Santos fez dez gols na competição, incluindo o terceiro da vitória sobre o próprio Atlético-MG por 3 a 1, na decisão, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ele é o maior artilheiro da história do Glorioso na competição.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, em 2022. Ele retornou ao clube japonês no ano seguinte, mas acabou comprado pelo Fortaleza.

Entretanto, permaneceu no Leão do Pici por pouco tempo e logo retornou ao Botafogo por aproximadamente 200 mil dólares. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.

A reportagem do DIA apurou que a proposta do Atlético-MG por Júnior Santos foi de de 8 milhões de dólares (R$ 47,5 milhões na cotação desta quinta). O atacante chega ao Galo para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras.