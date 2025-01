Claudio Echeverri foi um dos destaques da vitória da Argentina sobre o Brasil - Juan Barreto / AFP

Publicado 24/01/2025 22:24 | Atualizado 24/01/2025 22:25

Venezuela - O Brasil decepcionou e estreou no Sul-Americano sub-20 com derrota por 6 a 0 para a Argentina, na noite desta sexta-feira (24), no Estádio Misael Delgado. A Albiceleste começou com tudo e anotou três gols antes mesmo dos primeiros 15 minutos de partida. Na etapa complementar, a Amarelinha seguiu sem encontrar respostas e viu o rival transformar o placar em uma goleada acachapante.

Subiabre, Claudio Echeverri (2), Igor (contra), Ruberto e Hidalgo fizeram os gols da vitória argentina. Com o resultado, a seleção brasileira fica zerada e amarga a lanterna do Grupo B. A Albiceleste, por sua vez, lidera.

A Amarelinha junta os cacos e volta a campo no próximo domingo (26), às 18h (de Brasília), para enfrentar a Bolívia no mesmo estádio. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo B.

O torneio

As equipes vão se enfrentar em turno único dentro de suas chaves. Os três primeiros colocados de cada grupo (A e B) avançam ao Hexagonal Final da competição.

Os quatro primeiros desta fase garantem vaga para a Copa do Mundo sub-20. A seleção que somar mais pontos no Hexagonal Final sagra-se campeã do Sul-Americano.