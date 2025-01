O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, em Old Trafford - Oli Scarff / AFP

Publicado 24/01/2025 20:50

Inglaterra - Rúben Amorim disse que precisa escolher atletas com características de como enxerga o jogo ao explicar a pouca utilização do Casemiro. A falta de espaço do volante brasileiro foi um dos temas da entrevista coletiva do treinador do Manchester United nesta sexta-feira (24).

"Ele tem que ter as características e depois eu tenho que escolher o jogador com as características de como vejo o jogo. É assim mesmo e tenho que fazer algumas escolhas, quero jogar um jogo que às vezes é diferente dos outros treinadores e tenho que escolher com base nisso. Isso é tudo", disse o português.

Desde que chegou ao Manchester United, Amorim comandou o time em 16 partidas. Nesse período, Casemiro entrou em campo apenas seis vezes.

O volante entrou em campo pela última vez na derrota para o Newcastle por 2 a 0, no dia 30 de dezembro de 2024. Naquela ocasião, o brasileiro foi titular, mas foi substituído no segundo tempo.