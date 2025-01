Galvão Bueno - João Cotta/Globo

Publicado 24/01/2025 19:05

anunciar a contratação de Galvão Bueno, a Amazon Prime Video segue se movimentando para reforçar sua equipe de Esportes para o Brasileirão. De acordo com a "Folha de São Paulo", a plataforma de streming acertou a contratação de Mauro Naves, que teve uma parceria de sucesso com Galvão em coberturas da seleção brasileira. Mauro Naves Reprodução Rio - Após, a Amazon Prime Video segue se movimentando para reforçar sua equipe de Esportes para o Brasileirão. De acordo com a "Folha de São Paulo", a plataforma de streming acertou a contratação de Mauro Naves, que teve uma parceria de sucesso com Galvão em coberturas da seleção brasileira.

Para aceitar a proposta, Naves deixará a ESPN. Ele estava atuando como comentarista nos canais Disney desde 2020, quando assinou com a extinta Fox Sports meses após sair da Globo, onde ficou por mais de 30 anos.

O nome de Mauro Naves surgiu na Amazon após uma indicação do próprio Galvão Bueno. O desejo de voltar a trabalhar com seu antigo parceiro pesou na decisão do jornalista de sair da ESPN e topar o novo desafio.

Além de Galvão Bueno e Mauro Naves, as transmissões do Brasileirão na Amazon também contarão com o repórter André Hernan e o comentarista Rafael Oliveira. A plataforma segue se movimentando para contratar novos nomes.