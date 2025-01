Apresentação de David Luiz no Castelão - Mateus Lotif/FEC

Publicado 24/01/2025 17:20

Ceará - Ex-zagueiro do Flamengo, David Luiz, de 37 anos, concedeu nesta sexta-feira sua primeira entrevista coletiva como reforço do Fortaleza. No Castelão, o defensor abordou as propostas que recebeu e explicou porque optou por acertar com o Lion.

"A partir do momento que eu estava livre e tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar porque a do Fortaleza era a única que ardia o meu coração. A vida é muito mais gostosa quando se consegue sentir o que está no coração. Estou onde eu quero estar", disse.

Nos últimos anos, o Fortaleza fez excelentes campanhas no Brasileiro, disputou a Libertadores em sequência, mas ainda não conseguiu um título de grande expressão. A taça escapou em 2023 na final da Sul-Americana. David Luiz espera ajudar o Lion a dar esse salto importante.

"Foi emocionante. Chegar em uma casa nova e ter essa recepção. Vale ressaltar o horário que eu cheguei, as pessoas foram depois de dias cansativos de trabalho, foram para me dar carinho, para me receber bem. São essas coisas que eu levo para o campo, essa dedicação do torcedor que está em todos os lugares. É assim que eu quero estar dentro do campo. É o que eu almejo, dar alegrias, dar títulos. Esse é o grande objetivo meu e do Fortaleza. Esse clube merece ser coroado com títulos e eu quero fazer parte disso", contou.