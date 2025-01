Antony em ação pelo Manchester United - Divulgação / Manchester United

Publicado 24/01/2025 16:43





O jornal inglês 'The Guardian' colocou o atacante Antony, do Manchester United, entre as piores contratações da história do Campeonato Inglês. O brasileiro está de saída dos Red Devils rumo ao Betis, da Espanha. O veículo disse que um dos problemas da equipe é que o técnico Ruben Amorim está trabalhando com um grupo de jogadores que foram contratados para se adequarem ao estilo do treinador anterior do time, o holandês Erik ten Hag.

"Ten Hag também foi influente na decisão do clube de contratar Antony do Ajax por 100 milhões de euros em 2022. O brasileiro teve um início brilhante, marcando em seus três primeiros jogos do Campeonato Inglês, contra Arsenal, Manchester City e Everton. Mas seu colapso desde então foi tão extremo que ele deve ser considerado uma das piores contratações da história da Premier League", afirmou o 'The Guardian'.

"Parece que os torcedores do United viram os últimos dias de Antony. Ele saiu do banco de reservas contra o Brighton (no último domingo) e fez muito pouco. Um final adequado para seu tempo decepcionante no clube. O jogador de 24 anos está pronto para um empréstimo para o Betis. Poucos em Old Trafford ficarão tristes em vê-lo partir", completou o periódico.

Com a camisa do Manchester United, Antony disputou 96 partidas, com 12 gols marcados e cinco assistências distribuídas para os companheiros.