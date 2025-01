Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 15:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, fez a alegria dos seus seguidores no Instagram. A beldade posou com uma lingerie preta vazada e publicou o ensaio no seu stories. Como sempre, a beldade exalou beleza e sensualidade.

Veronica Almiron é bastante conhecida no Paraguai e faz bastante sucesso nas redes sociais. Musa do Cerro, um dos principais clubes do país, a modelo tem mais de 217 mil seguidores no Instagram.