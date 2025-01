Botafogo e Fluminense vão fazer o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2025 - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 24/01/2025 15:04

Rio - O Campeonato Carioca 2025 promete esquentar na reta final na disputa pelo título da Taça Guanabara e por vagas nas semifinais. Os grandes vão utilizar o time principal e terão confrontos diretos pela frente. Botafogo e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e protagonizam o primeiro clássico do estadual mais charmoso do Brasil.

A venda on-line para os sócios de Botafogo e Fluminense começou nesta sexta-feira (24). Já a venda dos ingressos para o público geral começa na próxima segunda (27), às 12h, enquanto a comercialização na bilheteria e pontos de venda acontecem na terça (28), a partir das 9h. Todos os torcedores que comprarem ingresso pela internet deverão acessar o estádio com biometria facial.



Os valores dos ingressos para a torcida do Botafogo variam de R$ 24 a R$ 150, dependendo do setor. Sócios Camisa 7 dos planos Glorioso e Alvinegro terão a entrada gratuita, precisando realizar apenas o check-in na plataforma. Os sócios do Fluminense também terão desconto nas entradas dos setores Sul e Oeste Inferior (confira os valores abaixo).

VALORES DOS INGRESSOS (BOTAFOGO)

SETOR LESTE INFERIOR

Inteira: R$ 100/ Meia: R$ 50



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Preto: R$ 40

Branco: R$ 50

OFF Rio: R$ 20



SETOR LESTE SUPERIOR

Inteira: R$ 60/ Meia: R$ 30



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto: R$ 24

Plano Branco: R$ 30

Plano Alvinegro Off Rio : R$ 12



OESTE INFERIOR



Inteira: R$ 150/ Meia: R$ 75



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto: R$ 60

Plano Branco: R$ 75

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 30

VALORES DOS INGRESSOS (FLUMINENSE)

SUL

- Sócios: R$ 24

- Inteira: R$ 60

- Meia-entrada: R$ 30



OESTE INFERIOR

- Sócios: R$ 40

- Inteira: R$ 100

- Meia-entrada: R$ 50

PONTO DE VENDA FÍSICA (BOTAFOGO)

ESTÁDIO NILTON SANTOS (Bilheteria Oeste)



Domingo (09/06): de 9h às 17h

Segunda (10/06): de 9h às 17h

Terça (11/06): de 9h às 17h



GENERAL SEVERIANO



Domingo (09/06): de 9h às 17h

Segunda (10/06): de 9h às 17h





IMPORTANTE: NO DIA DA PARTIDA, SE HOUVER INGRESSOS, BILHETERIA DO RESPECTIVO SETOR DE 16h ÀS 20h25

PONTOS DE VENDA FÍSICA (FLUMINENSE)

LARANJEIRAS

Terça (28/01), das 9h às 17h

Quarta (29/01) das 9h às 17h



ESTÁDIO NILTON SANTOS (Bilheteria Oeste)

Terça (28/01), das 9h às 17h

Quarta (29/01) das 17h às 21h45