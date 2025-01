Antony em jogo do Manchester United - Divulgação / Manchester United

Publicado 24/01/2025 13:03

Espanha - O atacante Antony, de 24 anos, será reforço do Real Betis para a atual temporada europeia. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Manchester United chegou a um acordo com o clube espanhol por empréstimo até junho deste ano.

O acordo será sem opção de compra. As negociações se intensificaram no fim de semana e foram concluídas durante a semana. As partes estão trocando documentos e o anuncio oficial deverá ocorrer em breve. O Betis pagará uma parte proporcional do salário do jogador, que equivale a pouco menos de dois milhões de euros (algo em torno de R$ 12,33 milhões).

O Manchester United receberá um bônus baseado em objetivos caso o Betis se classifique para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa, e haverá uma penalidade financeira caso Antony não jogue o número mínimo de partidas estipulado no acordo.

O clube inglês contratou Antony em 2022 por 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 504 milhões na cotação da época). O atacante estava no Ajax. Na Inglaterra, ele não conseguiu repetir as boas atuações anteriores. Revelado pelo São Paulo, Antony fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.