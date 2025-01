David Luiz em apresentação no Fortaleza - Mateus Lotif/FEC

David Luiz em apresentação no FortalezaMateus Lotif/FEC

Publicado 23/01/2025 20:47

Rio - O zagueiro David Luiz, de 37 anos, foi apresentado aos torcedores do Fortaleza, nesta quinta-feira, no intervalo da partida entre o Lion e o Moto Clube, do Maranhão, no estádio do PV, pela Copa do Nordeste. O defensor mandou um recados para os tricolores que acompanharam sua chegada.

"Ansioso por poder estar em campo e dar o que eles merecem. Se Deus quiser vamos em busca de títulos. Estou treinando forte para estar melhor o mais rápido possível porque eu amo estar dentro do campo. Amo futebol, foi uma decisão pensada, de coração, por isso que eu quero estar em campo o mais rápido possível", afirmou.

David Luiz defendeu o Flamengo nos últimos dois anos e meio. Ele foi titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Na última temporada, ele ficou como opção no banco e foi campeão do Carioca e da Copa do Brasil novamente.

O zagueiro teve passagens por clubes importantes no futebol europeu como Arsenal, Chelsea, Benfica e PSG. Seu ponto alto foi a disputa da Copa do Mundo de 2014, quando foi titular da seleção brasileira.