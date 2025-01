Bruno Fernandes, ao fundo, comemora o gol da vitória do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Publicado 23/01/2025 19:36 | Atualizado 23/01/2025 19:37

Inglaterra - O Manchester United levou um susto, mas bateu o Rangers por 2 a 1 no Old Trafford, na noite desta quinta-feira (23), pela sétima rodada da Liga Europa. O time inglês vencia a partida até a reta final de jogo, quando Dessers deixou tudo igual no marcador. A noite caminhava, então, para um empate amargo para os donos da casa, mas Bruno Fernandes apareceu nos acréscimos para salvar os Red Devils.

Com o resultado, o United ficou mais próximo da vaga direta para as oitavas de final da competição. A equipe de Manchester soma 15 pontos e ocupa a quarta colocação. Já o Rangers tem 11 e aparece em 13º.

Os gols

O time da casa contou com uma falha do goleiro para abrir o placar aos sete minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Eriksen, Butland tentou fazer o corte de soco, mas mandou a bola para trás, contra a própria meta.

O empate veio aos 43, quando Tavernier deu um chutão em direção a Dessers. Maguire subiu para fazer o corte de cabeça, mas não achou a bola. Assim, o camisa 9 conseguiu o domínio e finalizou forte para deixar tudo igual no marcador.

No entanto, o United não se rendeu e ficou em vantagem novamente quatro minutos depois. Do lado esquerdo da intermediária, Lisandro Martínez fez o cruzamento na medida para Bruno Fernandes completar.



Agenda

O próximo jogo do Manchester United na competição será contra o FCSB, da Romênia. As duas equipes vão se enfrentar na quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), na National Arena, em Bucareste, Romênia. Já o Rangers encara o Royale Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no mesmo dia e horário, mas no Ibrox Stadium, em Glasgow, Escócia.