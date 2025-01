Copa do Mundo feminina, em 2027, será disputada no Brasil - Lillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 23/01/2025 19:04

Rio - Nesta quinta-feira (23), a CBF anunciou que abriu o processo para identificar as estruturas que possam receber as seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2027. A próxima edição do torneio acontecerá no Brasil.

De acordo com a Confederação, o objetivo é reunir pelo menos 50 opções em um catálogo virtual. Com isso, a Fifa apresentará as possibilidades às seleções participantes da Copa de 2027.

Todas as cidades do Brasil podem participar do processo, mas devem seguir requisitos mínimos, segundo a CBF, como "estruturas adequadas para treinamentos, hotéis de 4 ou 5 estrelas localizados próximos aos campos sugeridos e distância máxima de uma hora dos aeroportos que comportem aeronaves de, no mínimo, 120 passageiros".

Os centros de treinamento precisam estar disponíveis para uso exclusivo da seleção em questão por aproximadamente 45 dias, durante o torneio.

32 equipes vão disputar a Copa do Mundo de 2027, e a escolha final é feita pelas próprias seleções, que vão indicar a Fifa quais são suas preferências.