Cafu foi o capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002 - Odd Andersen/AFP

Publicado 24/01/2025 09:30 | Atualizado 24/01/2025 10:33

Rio - Capitão do pentacampeonato mundial, Cafu fez duras críticas sobre o momento da seleção brasileira. Em entrevista ao "ge", o ex-jogador lamentou a falta de transparência e de comunicação da CBF nos últimos anos e apontou a entidade como a principal responsável por descontruir a imagem da canarinho.

"O Brasil precisa voltar a ser respeitado mundialmente. Esse é o principal de tudo. Jogador e talento nós temos. O que nós precisamos fazer é dar tranquilidade para esses talentos desenvolverem e jogar futebol", disse o capitão do penta.

Cafu, de 54 anos, é bicampeão mundial e da Copa América, além de campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira. O ex-jogador criticou a condução da CBF na busca por um treinador após a saída de Tite, que deixou o cargo depois da eliminação na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Falta transparência. Anunciar um treinador que nós sabíamos que não viria para a seleção brasileira, a demora para anunciar um treinador depois que o Tite já tinha se desligado. Essa falta de informação e de comunicação geraram um desgaste na CBF", completou.

Cafu também saiu em defesa de Neymar. O capitão do penta exaltou o astro da seleção brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, lamentou a ausência de mais jogadores do mesmo nível para ajudá-lo na busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

"O Neymar foi o nosso último ídolo. E durante 14 anos nós ficamos dependentes do que o Neymar fazia. E a gente sabe que se você ficar dependente de um único jogador, você não vai ganhar uma Copa do Mundo. É impossível. Você não ganha a Copa do Mundo dependendo de um único jogador", afirmou.