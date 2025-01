Djokovic sentiu lesão após encerramento do primeiro set - William West / AFP

Publicado 24/01/2025 09:00 | Atualizado 24/01/2025 10:32

Rio - Novak Djokovic está eliminado do Aberto da Austrália. O tenista sérvio desistiu da partida após sentir uma lesão na coxa esquerda no encerramento do primeiro set contra o alemão Alexander Zverev, nesta sexta-feira (24), e deu adeus a oportunidade de buscar o 11º título do Grand Slam de Melbourne.

O ex-número 1 do mundo jogou com uma proteção na coxa esquerda após se lesionar nas quartas de final contra Carlos Alcaraz. Foi o segundo ano consecutivo em que Djokovic é eliminado na semifinal do Aberto da Austrália. No ano passado, caiu para o italiano Jannik Sinner, atual campeão e número 1 do mundo.

O primeiro set foi bastante disputado, mas com Zverev sendo um pouco superior. O alemão teve cinco oportunidades de quebrar o serviço, enquanto Djokovic teve três chances de quebrar o saque. Mas não houve quebras e o jogo foi decidido no tie-break, com o alemão vencendo por 6 a 5.

Após o encerramento do primeiro set, Djokovic abandonou a partida. O tenista sérvio chegou a ser vaiado por alguns torcedores, mas o alemão Zverev pediu respeito e ressaltou a dedicação do rival ao longo de 20 temporadas de carreira.

"Por favor, pessoal. Não vaiem o jogador quando ele sai de quadra com uma lesão. Eu sei que todo mundo pagou pelos ingressos. Mas Novak sempre deu de tudo na vida pelo esporte nos últimos 20 anos", disse.

Alexander Zverev enfrentará o italiano Jack Sinner na decisão do Aberto da Austrália. O atual campeão de Melbourne e número 1 do mundo venceu o americano Ben Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e duplo 6/2.