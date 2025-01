José Mourinho dirige o Fenerbahçe - AFP

Rio - O treinador José Mourinho, que atualmente comanda o Fenerbahçe, deu uma alfinetada em John Textor, acionista majoritário do Botafogo e do Lyon. Após empate da equipe turca com o clube francês pela Liga Europa, o português elogiou o trabalho de Pierre Sage e acabou lançando uma indireta para o norte-americano.

"Há um número incrível de clubes com proprietários e presidentes que não entendem nada de futebol. Não temos mais presidentes que durem 20 anos, como Aulas, Pinto da Costa, presidentes que compreendem o esporte. Essa é uma boa equipe (Lyon). E isso é porque eles têm um bom treinador", afirmou em entrevista ao Canal+.

Pierre Sage vem sendo bastante pressionado no comando do Lyon e de acordo com informações da imprensa francesas, ele poderá ser demitido por John Textor em breve. Na partida pela Liga Europa, as equipes empataram sem gols.

O Lyon não vive um bom momento na temporada europeia. Na Copa da França, a equipe foi eliminada na segunda rodada ao perder para o Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão francesa. No momento, o time de Textor não conquista uma vitória há três jogos.