Niterói e Rio estão em candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos 2031Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 24/01/2025 18:18

candidatura Rio-Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 vai ganhando cada vez mais força. Nesta sexta-feira (24), os prefeitos das duas cidades, Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ganharam o apoio do petista para receber o evento. Rio - Avai ganhando cada vez mais força. Nesta sexta-feira (24), os prefeitos das duas cidades, Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ganharam o apoio do petista para receber o evento.

Após o encontro com Lula, Paes e Neves mostraram otimismo com a candidatura e reforçaram que o fato das duas cidades já terem quase toda estrutura pronta é um trunfo para vencer a disputa com Assunção, que também tenta receber o evento.

"O presidente ressaltou que a gente já tem quase 80% da infraestrutura pronta pra realizar os Jogos Pan-Americanos no Rio e em Niterói. E também ressaltou a importância de fazer esse evento conjuntamente, porque isso reflete uma tendência dos eventos esportivos internacionais, porque torna o evento mais sustentável", disse Rodrigo Neves.

Na reunião, Lula assinou uma carta que será enviada ao chileno Neven Ilic, presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (PanAm Sports). No texto, o presidente relembrou o sucesso do Pan de 2007, no Rio, e a força do Brasil na competição, afirmando que o país vem ganhando mais medalhas a cada edição.

Na próxima quarta-feira (29), a assembleia do Comitê Olímpico do Brasil (COB) votará se oficializa ou não a candidatura Rio-Niterói junto à PanAm Sports. Ao todo, serão 54 votantes, sendo 33 confederações esportivas, 19 atletas e dois representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI). Em caso positivo, a decisão será indicada à PanAm Sports até o dia 31 de janeiro.