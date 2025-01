Niterói: junto com o Rio, entregou ao COB o dossiê da postulação conjunta para a candidatura a sede dos Jogos Pan-Americanos 2031 - Lucas Benevides

Publicado 16/01/2025 20:35

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregaram, nesta quinta-feira (16), ao presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, o dossiê da postulação conjunta das cidades para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031.



“Grandes eventos esportivos deixam legados importantes para as cidades. A ideia de realizar os Jogos em Niterói e no Rio está alinhada ao movimento internacional por projetos esportivos mais sustentáveis. Temos exemplos disso, como a Copa do Mundo de 2026, que será realizada de forma conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. Essa abordagem busca compartilhar custos e promover uma visão mais equilibrada e sustentável para eventos esportivos globais”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Rodrigo Neves acrescentou: “Um dos principais legados desse projeto será a Linha 3 do Metrô, que reconfigurará o sistema de transporte do estado, integrando a região metropolitana de forma mais eficiente. Além disso, o fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social será fundamental. Temos condições de implementar desde agora programas como bolsas para atletas e a ampliação do Time Rio, refletindo a compreensão de que educação, cultura e esporte são elementos transformadores da sociedade”, destacou Neves.



O compromisso final das cidades será a defesa da postulação da candidatura perante o colégio eleitoral do COB, no dia 29, data da escolha da cidade que representará o Brasil na disputa pela sede do Pan 2031.



“Não estava pensando em Jogos Pan-Americanos ou Olimpíadas novamente, mas foi a experiência mais incrível da minha vida. Tenho muito orgulho de ser um prefeito olímpico, algo raro no mundo. Foi uma grande transformação para o Rio em 2016, com melhorias como o BRT e o Porto Maravilha, que mudaram a mobilidade e a qualidade de vida da população. Desta vez, a candidatura conjunta do Rio e Niterói tem um simbolismo especial, unindo as duas cidades em um projeto que aproveita a infraestrutura existente. A integração entre nossas cidades reforça o potencial de transformar a região metropolitana e a vida das pessoas”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.



A proposta apresentada por Rio e Niterói reflete a aposta em uma infraestrutura sustentável, aproveitando instalações já existentes e incorporando novas iniciativas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e ao fortalecimento do esporte na região.



“Tenho certeza de que foi um trabalho árduo das cidades a preparação desta candidatura. Agora, seguimos o prazo regulamentar para aguardar se outras cidades se apresentarão, antes de podermos decidir pela candidatura. Para nós, do movimento olímpico, é muito importante realizar grandes eventos no nosso país, pois eles atraem mais pessoas para a prática esportiva. Um dos objetivos dessa nova gestão do Comitê Olímpico é exatamente esse: aumentar a participação em diversas modalidades. Um evento como os Jogos Pan-Americanos é uma grande oportunidade. O Rio tem uma vasta experiência, e, junto com Niterói, forma uma candidatura com competência para realizar esse evento. A candidatura conjunta foi uma ideia brilhante, e torcemos para que a Assembleia faça a escolha certa, baseada em processos justos e transparentes”, concluiu o presidente do COB, Marco La Porta.

SÃO PAULO DESISTE

Às 17 horas desta quinta-feira (16) a cidade de São Paulo desistiu da candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. No lugar, a capital paulista vai apoiar a postulação do Rio de Janeiro e de Niterói para abrigar o evento multidesportivo do continente americano. "O objetivo, agora, é trabalhar conjuntamente para que os Jogos Pan-Americanos venham para o Brasil”, disse a prefeitura de São Paulo, em nota.