Publicado 15/01/2025 18:53

Niterói – A Prefeitura de Niterói homenageou, nesta terça-feira (14), o procurador Luciano Mattos com a Comenda da Ordem do Mérito da Cidade de Niterói, no Grau de Grã-Cruz. A honraria, entregue pelo prefeito Rodrigo Neves, reconhece a trajetória de 29 anos de Mattos de dedicação ao Ministério Público e seu papel fundamental na defesa da ordem jurídica, da justiça social e do Estado Democrático de Direito. A solenidade aconteceu no Solar Notre Rêve (antiga Casa Norival de Freitas), no Centro da cidade.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a homenagem reflete o compromisso da Prefeitura de Niterói em reconhecer e celebrar aqueles que dedicam suas vidas à promoção da justiça, da equidade e do bem-estar coletivo.

"O doutor Luciano sempre honrou essa instituição essencial à democracia e à defesa dos direitos fundamentais, que é o Ministério Público, consagrado na Constituição de 1988. Enfrentou desafios complexos, como o caso da vereadora Marielle Franco, com tenacidade e integridade, e hoje Niterói reconhece sua trajetória exemplar com a Comenda da Ordem do Mérito da Cidade. Homenagear alguém ao final de sua jornada, saindo com a cabeça erguida e fortalecendo a instituição, é motivo de grande orgulho para nossa cidade. Luciano construiu uma história que honra Niterói e inspira a todos nós", disse Rodrigo Neves, que estava acompanhado da primeira-dama, Fernanda Sixel Neves.

Luciano Mattos, que ocupou cargos de destaque como a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) e o posto de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi reconhecido pelo seu compromisso com a Constituição e a promoção dos direitos fundamentais. Durante sua gestão, desempenhou um papel essencial na proteção do meio ambiente, na defesa dos direitos humanos, na promoção da justiça social e na garantia dos interesses da sociedade, sobretudo das populações mais vulneráveis.

"Receber essa homenagem da Prefeitura de Niterói, minha cidade natal, é uma honra imensa. Agradeço ao prefeito Rodrigo Neves e a todos os presentes por esse reconhecimento tão especial. Minha trajetória no Ministério Público foi marcada por desafios que exigiram equilíbrio e trabalho árduo para alcançar resultados significativos, como a redução da letalidade policial e maior eficácia nas operações. Celebrar essa homenagem em um espaço histórico revitalizado, que tive a oportunidade de apoiar, torna tudo ainda mais especial. Sou grato à cidade que me formou e a todos que contribuíram para essa jornada", ressaltou Luciano Mattos.

O decreto que outorga a honraria, assinado pelo prefeito, destaca a contribuição de Luciano Mattos para o fortalecimento das instituições públicas e a manutenção da ordem democrática. A Comenda da Ordem do Mérito da Cidade de Niterói é reservada a personalidades que prestam valorosos serviços ao município, ao estado e ao Brasil, destacando-se pela excelência em suas áreas de atuação.