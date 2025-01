Gardênia Cavalcanti: Band Verão Rio na Praia de São Francisco - Divulgação

Publicado 15/01/2025 06:45

Niterói - A Band grava nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro o projeto Band Verão Rio na praia de São Francisco, em Niterói. Sob o comando de Gardênia Cavalcanti, o evento contará com shows de Dudu Nobre e Xamã (18/01), Dilsinho e Gustavo Mioto (19/01), Buchecha e Diogo Nogueira (25/01), e Thiago Martins e Mumuzinho (26/01). A exibição nacional está marcada para 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, às 12h.

Além dos musicais, a atração trará entrevistas e matérias especiais em pontos turísticos e em lugares que refletem a alma e o jeito carioca. Em um dos quadros, ela levará convidados para visitar o Cristo Redentor por dentro em uma experiência única e emocionante.

A ideia é retratar o que está em alta na estação mais quente do ano, além de abordar assuntos sobre esportes, gastronomia e Carnaval neste festival praiano multicultural totalmente gratuito.

Sobre Gardênia Cavalcanti

Nascida no sertão de Alagoas, a apresentadora foi criada em Paulo Afonso, na Bahia, e iniciou sua vida profissional no Recife. Jornalista e empresária, ela comanda diariamente, ao vivo, o programa Vem com a Gente, na Band Rio, e assina uma coluna na seção D Mulher, no jornal O Dia. Atualmente, também é madrinha de ações sociais no Santuário Cristo Redentor. Já no Carnaval, ocupa o posto de musa da Grande Rio há dois anos.