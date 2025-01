Um dos destaques da edição anterior foi João Pedro Serpa Pinto, vencedor da categoria Parlamentar Destaque em 2024 - Divulgação/Projeto Politik

Publicado 13/01/2025 17:42

Niterói - Nos dias 27 e 28 de janeiro, a Câmara Municipal de Niterói se transformará em um espaço de aprendizado e debate para jovens do Ensino Médio. A 4ª edição do Projeto Politik, inspirada nas mundialmente conhecidas Model United Nations (Simulações da ONU), promete oferecer uma experiência imersiva no cenário político municipal, atraindo estudantes de Niterói e cidades vizinhas.



Durante dois dias, os participantes assumirão o papel de vereadores, desenvolvendo projetos de lei, debatendo em plenário e compreendendo, de forma prática e teórica, o funcionamento do processo legislativo brasileiro. Divididos em cinco partidos fictícios, representando diferentes ideologias políticas (esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita), os jovens terão a oportunidade de negociar cargos importantes, como a presidência da Câmara e a liderança do governo. A iniciativa visa aprimorar habilidades como oratória, negociação e liderança.



Criado em 2021 pelas niteroienses Bruna Madruga, Sophia Fernandes e Luana Garcia, o Projeto Politik já impactou centenas de jovens, com o objetivo de promover o interesse pela política, incentivar a cidadania ativa e formar lideranças futuras.



“Entendemos como essencial a educação política para os jovens, não apenas para votar conscientemente nas eleições, mas para participarem ativamente da sociedade” afirma Bruna Madruga, uma das idealizadoras do projeto.



As sessões de debate e votação serão abertas ao público, reforçando o compromisso do evento com a transparência e a participação cidadã.

Entre os destaques da edição anterior está João Pedro Serpa Pinto, vencedor da categoria Parlamentar Destaque em 2024. Hoje, com 16 anos, João compartilhou como o Politik o ajudou a desenvolver sua paixão pela política: “Meu interesse pela política começou em 2014, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Desde então, passei a acompanhar e entender as questões do país e o tipo de futuro que eu gostaria de ajudar a construir”



Ele ressaltou a importância de projetos como o Politik para a formação de eleitores conscientes: “Com 16 anos você já pode tirar o título de eleitor, e aos 18 é obrigatório. Se o jovem não entende como funciona a política, o papel de um vereador ou deputado, ele não tem base para escolher um candidato. Quando você educa uma pessoa e deixa ela apta a entender o que é a política, ela vota com muito mais consciência e não vota por impulso, e isso é muito importante, e o projeto nos passa essa base. Eles nos ensinam, dão todo o tipo de instrução que precisamos. Antes do projeto eu não sabia como formular uma lei, na estrutura, e no projeto eles ensinam tudo. É um projeto que aprendemos muito mais na prática do que na teoria. O Politik nos ensina desde como formular uma lei até compreender o processo legislativo. É uma experiência prática e enriquecedora".

Embora seja uma iniciativa privada, o Projeto Politik conta com o apoio estrutural da Câmara Municipal de Niterói, que cede seu espaço para o evento. A parceria é estritamente operacional, sem vínculo ideológico ou partidário.



Serviço



Evento: 4ª Edição do Projeto Politik

Data: 27 e 28 de janeiro

Local: Câmara Municipal de Niterói – Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 625, Centro

Aberto ao público: Sim

Para mais informações, entre em contato pelos canais oficiais do Projeto Politik:

Instagram: @projetopolitik