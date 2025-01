São Gonçalo: Primeiro ensaio do ano contou com a presença do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 13/01/2025 10:25

Niterói - A Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, recebeu neste domingo (12) o primeiro ensaio de rua do ano da escola Unidos do Viradouro para o Carnaval 2025. A via foi "pintada" de branco, com os componentes da agremiação e os foliões vestidos com uma das principais cores da agremiação, celebrando a chegada do novo ano. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou o ensaio da campeã do Carnaval.

"Em Niterói a gente acredita na cultura e na cultura popular do Carnaval. Por isso, estamos apoiando a Viradouro e todas as escolas de samba da nossa cidade. Eu estou levando muita fé nesse enredo da Viradouro para 2025 e estou confiante que vai ser o campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Reforçamos a iluminação da (Avenida) Amaral Peixoto, onde a Viradouro ensaia, com luz de LED e vamos apoiar sempre essa escola que é o orgulho de Niterói", disse o prefeito Rodrigo Neves.

No Carnaval 2025, a Unidos do Viradouro será a terceira escola a desfilar no domingo, na Sapucaí, pelo Grupo Especial. A vermelho e branco apresentará o enredo Malunguinho – O Mensageiro dos Três Mundos, que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) está garantindo o patrocínio de mais de R$ 3 milhões para o desfile das escolas de samba em 2025. As escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí são as principais contempladas. A Unidos do Viradouro receberá o valor de R$ 2 milhões e Acadêmicos de Niterói R$ 831,7 mil. O restante será dividido entre as escolas do Grupos A, B e C que desfilam no Caminho Niemeyer.

Acompanharam o prefeito Rodrigo Neves no ensaio da Viradouro neste domingo (12) o secretário de Governo, Paulo Bagueira; a secretária de Administração, Rúbia Secundino; o secretário das Culturas, Leonardo Giordano; a presidenta da Fundação de Artes de Niterói (FAN), Micaela Costa; e o presidente da Neltur, André Bento.