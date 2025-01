Rodrigo Neves: Prefeito compareceu à cerimônia de reabertura da Ilha da Boa Viagem neste sábado - Divulgação

Rodrigo Neves: Prefeito compareceu à cerimônia de reabertura da Ilha da Boa Viagem neste sábadoDivulgação

Publicado 11/01/2025 18:15

Niterói - A Ilha da Boa Viagem, um dos principais patrimônios históricos de Niterói, está aberta à visitação do público sem necessidade de agendamento para visitas guiadas. O equipamento turístico recém restaurado pela Prefeitura de Niterói foi aberto com acesso livre a moradores e turistas neste sábado (11) pelo prefeito Rodrigo Neves e passará a funcionar de terça a domingo, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

"A Ilha foi aberta para visitas sem a necessidade de agendamentos para que moradores e turistas possam usufruir de um roteiro completo que inclui o Caminho Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a orla da nossa cidade. Depois de uma série de investimentos que realizamos na ilha, a cidade precisava ter todo o potencial turístico desse local entre as nossas atrações”, destacou Rodrigo Neves.

No ato que marcou a nova programação para funcionamento do ponto turístico, o prefeito foi acompanhado pelos secretários de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; das Culturas, Leonardo Giordano, além da presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa; e do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento.

Visitas guiadas



Para quem quiser conhecer a história da Ilha através de visitas guiadas, não é necessário mais marcar com antecedência, basta chegar ao Centro de Atendimento ao Turista que fica no local em um dos quatro horários de saída dos agentes da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur): 10h, 11h30, 13h e 15h. O único agendamento necessário é para grupos maiores, como excursões de escolas ou grupos de turistas. Neste caso, os interessados devem enviar um e-mail para agendamento@neltur.com.br ou entrar em contato telefônico ou por WhatsApp pelo número (21) 3611-3828

Patrimônio nacional

Localizada na costa da Baía de Guanabara, tombada pelo Iphan em 1938, a história da Ilha da Boa Viagem começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O local virou centro de peregrinação de marinheiros, que agradeciam pelas viagens bem-sucedidas e pediam bênção para os próximos trajetos. A adoração à Nossa Senhora da Boa Viagem motivou a realização de festas religiosas, que culminaram com procissões marítimas nas águas da Baía de Guanabara. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico.

Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro. As intervenções recuperaram as edificações da ilha: a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo. O investimento da Prefeitura foi de R$ 5,5 milhões.