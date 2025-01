Niterói: alinhando ações de apoio do município à Polícia Militar - Bruno Eduardo Alves

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, nesta quinta-feira (09), o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, coronel Leonardo de Oliveira, para tratar de ações de apoio do município na área da segurança pública. Também participou da reunião o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas. Rodrigo Neves destacou que, no início de fevereiro, a Prefeitura vai entregar 10 carros e 10 motos para o 12º Batalhão. O prefeito afirmou ainda que as secretarias de Ordem Pública, Saúde e Assistência Social vão atuar de forma integrada e em conjunto com a Polícia Militar no combate ao consumo de crack em pontos específicos da cidade.

“Trocamos ideias e alinhamos iniciativas de apoio ao 12º Batalhão da Polícia Militar. Vamos adquirir carros e motos para reforçar o batalhão de Niterói, que é um dos mais importantes do estado. Vamos focar no combate à venda de crack. Não podemos normalizar pessoas montando barracas e vivendo de forma desumana nas ruas. Já mapeamos alguns destes pontos de venda. Estas ações vão acontecer nos próximos 100 dias. Além disso, vamos integrar os setores de inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e da Polícia Militar. Queremos prover uma segurança pública mais eficiente”, explicou Rodrigo Neves.

O prefeito disse ainda que o objetivo é, nos próximos 100 dias e ao longo do ano, cumprir e até superar as metas de indicadores de violência do Instituto de Segurança Pública (ISP) em Niterói.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, afirmou que a integração da Prefeitura de Niterói com as forças policiais começou no primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves e agora vai se intensificar.

“Vamos desenvolver esta parceria. É fundamental para a segurança pública da cidade. Vamos atender aos anseios da população e trabalhar para o bem do cidadão. Aumentamos o investimento na segurança e, com a determinação do nosso prefeito, vamos aumentar ainda mais. Com a participação da Guarda Municipal, as ações do Gabinete Integrado de Segurança Pública, o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e as inteligências da Guarda, da Secretaria de Ordem Pública e do 12º Batalhão, com certeza teremos excelentes resultados”, pontuou Gilson Chagas.

O comandante do 12º Batalhão, coronel Leonardo de Oliveira, enfatizou que é fundamental alinhar ações integradas para garantir mais segurança para a cidade.

“Mostramos ao prefeito algumas necessidades do nosso batalhão com relação a efetivos e viaturas. Tudo para que tenhamos uma cidade mais segura. O caminho é a integração e a união. Pode ter certeza que estaremos empenhados para que Niterói cresça cada vez mais e seja referência em segurança pública no país”, concluiu o coronel Leonardo de Oliveira.