Eduardo Paes e Rodrigo Neves: assinatura de documento para enviar ao COB pleito de candidatura conjunta para sediar o Pan2031 - Divulgação

Publicado 07/01/2025 18:38

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reuniram-se na manhã desta terça-feira (07/01) para concluir as diretrizes do documento de apresentação da candidatura conjunta das duas cidades à sede do Pan-Americano de 2031. O texto será encaminhado já na semana que vem ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Rodrigo Neves destacou o impacto do futuro legado:

“Teremos uma transformação das cidades do ponto de vista da infraestrutura esportiva, com qualificação profissional e reforço no celeiro de nossos atletas, como os que já temos atualmente no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). Vamos criar cinco ginásios educacionais olímpicos, com estrutura esportiva de ponta em cada região administrativa. Será um grande legado esportivo para Niterói”, disse Rodrigo.

A vice-prefeita, Isabel Swan, que coordena por Niterói a campanha, listou estruturas já prontas em Niterói.

“Temos a Concha Acústica, prestes a ser entregue, o Complexo Aída dos Santos, o Parque Esportivo do Caramujo e o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, que recebeu recentemente um campeonato internacional de handball. E vamos desenvolver novas estruturas na cidade, unindo esporte e educação”, afirmou.

Além do legado esportivo, o prefeito de Niterói evidenciou o de infraestrutura, incluindo ampliação e construção de vilas olímpicas e a implantação de rede de VLTs e da linha 3 do metrô. E mais: ampliação da rede hoteleira, de parques e de programas de energia limpa, além de programas de revitalização do Centro e a antecipação das metas de despoluição da Baia de Guanabara de 2032 para 2031 em parceria com o Estado.

Junto de Rodrigo e Isabel, participaram da reunião com Paes na sede da Prefeitura do Rio o secretário-Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, e a secretária do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), Katherine Azevedo.