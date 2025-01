Niterói: programa de conscientização sobre o uso responsável de motocicletas aplica medidas para melhorar a mobilidade urbana - Luciana Carneiro

Niterói: programa de conscientização sobre o uso responsável de motocicletas aplica medidas para melhorar a mobilidade urbanaLuciana Carneiro

Publicado 07/01/2025 18:29

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta terça-feira (07), de um café da manhã com agentes e operadores da Nittrans e lideranças da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O encontro marcou o lançamento do programa de conscientização sobre o uso responsável de motocicletas. As medidas têm como objetivos melhorar a mobilidade urbana, dar fim às motos barulhentas e garantir maior segurança para pedestres e motociclistas.

“Estamos iniciando hoje uma campanha de educação no trânsito, com foco especial nos motociclistas, para combater a adulteração dos escapamentos das motos, que as tornam barulhentas e geram transtornos em nossa cidade. Com a campanha, queremos também reduzir o número de acidentes fatais, que aumentaram nos últimos anos entre os condutores de motocicletas. Será um trabalho conjunto de conscientização e fiscalização firme realizado pela NitTrans em parceria com a Secretaria de Ordem Pública”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A Lei Municipal 3.661/2021 autoriza o Poder Executivo a coibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamento de veículos motociclísticos e automotores fora das normas estabelecidas nas legislações em vigor e institui o controle de poluição sonora veicular, e dá outras providências. Circular com motos com escapamento aberto, o que aumenta o barulho, e equipar os veículos com equipamentos que emitem som alto são infrações gravíssimas e podem gerar multa de R$ 195,23, com perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A campanha iniciada nesta terça-feira em Niterói combina ações educativas e fiscalização rigorosa para alcançar seus objetivos. Rodrigo Neves afirmou que a NitTrans e a Seop trabalharão juntas para garantir o cumprimento das normas de trânsito e a redução de irregularidades. A prioridade é a segurança de condutores e pedestres.

“Vamos iniciar hoje uma campanha que une educação e fiscalização, com o objetivo de combater essas irregularidades e, principalmente, evitar mortes e preservar vidas no trânsito”, reforçou o prefeito.

Direcionada a trabalhadores e outros usuários de motocicletas, a campanha vai focar na conscientização sobre o uso correto e responsável do veículo. As ações e o material de divulgação destacam a importância do cumprimento das normas de trânsito, como evitar o tráfego em calçadas, manter o farol aceso mesmo durante o dia e utilizar equipamentos de segurança obrigatórios, como capacetes com viseira ou óculos protetores. A NitTrans também vai orientar os motociclistas sobre o respeito às leis de trânsito e sobre a convivência segura com pedestres e outros motoristas.