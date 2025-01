Niterói: a operação foi iniciada há menos de uma semana e já promoveu a retirada de 1,5 toneladas de cabos, fios e cordas de aço - Bruno Eduardo Alves

Publicado 06/01/2025 20:15

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, conduziu na manhã desta segunda-feira (06) as ações da operação Caça-Fios na Estrada Leopoldo Fróes, entre Icaraí e São Francisco. A operação foi iniciada há menos de uma semana e já promoveu a retirada de 1,5 toneladas de cabos, fios e cordas de aço, no Fonseca, Centro e bairros da Zona Sul. As atividades acontecem junto às ações do Programa Cidade Limpa, que realiza podas de árvores, limpeza de bueiros e outros serviços de conservação.

"O Caça-Fios e o Cidade Limpa são duas ações importantes para o nosso plano de 100 dias de governo. A Estrada (Leopoldo) Fróes onde viemos realizar este trabalho hoje estava uma bagunça, com muitos fios pendurados. Nós já avisamos às concessionárias: quem tiver fios inutilizados nos postes de Niterói será multado. Vamos retirar os fios e multar os responsáveis. Eu peço às concessionárias que retirem seus fios sem uso da nossa cidade. Não é possível que a gente tenha essa confusão de fios pendurados nos postes", alertou o prefeito Rodrigo Neves.

Iniciados na última quinta-feira (2) pela Prefeitura de Niterói, os Programas Caça-Fios e Cidade Limpa têm o objetivo de reorganizar a rede de distribuição de energia elétrica e telecomunicações, corrigindo o emaranhado de fios nos postes da cidade; e de elevar os padrões de limpeza e conservação urbana. A ação envolve mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço conjunto.

A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pinturas de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

Transformação da paisagem

Os Programas Caça-Fios e Cidade Limpa integram o planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói. A operação tem duração de 60 dias e continuará até que as empresas de telefonia e energia elétrica apresentem à Prefeitura um plano de ação contínuo, com um cronograma de retirada e alinhamento dos cabos e postes, a ser aprovado pela administração municipal. Após esse prazo, o serviço será realizado de forma permanente, dentro do cronograma de ações do município.

O material coletado será direcionado para processos de reciclagem, reforçando o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o meio ambiente.

O planejamento da ação inclui a colaboração das empresas responsáveis pela instalação dos fios e a implementação de um plano de gestão que envolva responsabilidades e metas claras para a retirada e organização da fiação urbana.