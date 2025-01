Niterói: Operação Verão começou nas praias da cidade - Divulgação

Publicado 05/01/2025 14:35

Niterói – A Prefeitura de Niterói intensificou as ações da Operação Verão para garantir o ordenamento urbano em locais de acesso às praias da cidade. Os agentes estão realizando fiscalizações surpresa para coibir irregularidades, como estacionamento em locais proibidos. Só neste sábado (04), foram registradas 83 autuações de trânsito na Região Oceânica. A maioria dos casos ocorreu na orla de Itacoatiara, envolvendo veículos estacionados irregularmente em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, sem o devido cartão de identificação.



“Niterói tem lindas praias e os acessos não podem se tornar local de desordem. Se o motorista não tem o cartão do idoso, ele tem que respeitar e não estacionar naquele espaço. Calçada também não é estacionamento. O direito de ir e vir do pedestre tem que ser respeitado. Vamos fiscalizar para coibir irregularidades” afirma o prefeito Rodrigo Neves.



Cerca de 80 funcionários da Prefeitura participarão das ações a cada dia da Operação Verão. Dez viaturas, cinco motopatrulhas e sete reboques estarão à disposição das equipes.



“Com o aumento do fluxo nas praias durante o verão, a NitTrans está reforçando as operações e a fiscalização de trânsito nas regiões de praia aos sábados, domingos e feriados. Entre os objetivos da operação estão a segurança viária da população, o cumprimento das leis e normas de trânsito, além da fluidez do tráfego”, explica o presidente da NitTrans, Nelson Godá.



Em Camboinhas e Piratininga, o reforço de efetivo estará concentrado nas rotatórias e a utilização da "onda verde semafórica" do DPO de Piratininga ao Itaipu Multicenter, entre 9h e 14h e entre 16h e 22h, nos dias de operação.



Em Itaipu, os agentes reforçarão a fiscalização na rotatória da Estrada Francisco da Cruz Nunes junto à Avenida Central Ewerton Xavier, das 9h às 14h e das 16h às 22h.



Em Itacoatiara, a atuação visa coibir o estacionamento irregular e a remoção de veículos estacionados em fila dupla ou nas saídas de garagens, em apoio à Guarda Municipal.



Em Jurujuba, os operadores e agentes de trânsito trabalharão para coibir o estacionamento irregular na Avenida Carlos Ermelindo Marins, priorizando os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva. Haverá interdição de trânsito na Estrada General Eurico Gaspar Moura, na esquina com a Travessa São Jerônimo, impedindo a passagem de veículos em direção à Fortaleza de Santa Cruz.

Em São Francisco, a operação ocorrerá na saída da Avenida Franklin Roosevelt, na esquina com a Avenida Quintino Bocaiuva, orientando o trânsito no acesso ao Túnel Raul Veiga.



Ordenamento – A Secretaria de Ordem Pública também reforçou o patrulhamento nas praias da Baía e ampliará as rondas de fiscalização com bicicletas no Centro, como já acontece em Icaraí e São Francisco.



"Vamos promover o ordenamento dos espaços de lazer, identificando problemas e agindo de forma preventiva para oferecer um atendimento melhor à população. Atuamos de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura. A fiscalização é fundamental, mas também buscamos incentivar negócios organizados que não prejudiquem o lazer nem a qualidade de vida das pessoas", explicou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.