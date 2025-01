Niterói: papeleiras estão sendo instaladas na cidade - Reprodução

Niterói: papeleiras estão sendo instaladas na cidadeReprodução

Publicado 03/01/2025 19:58

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), deu início nesta sexta-feira (03) à colocação de novas papeleiras de lixo que serão instaladas em diversos pontos da cidade. Nos próximos 100 dias, serão colocados 800 desses equipamentos, com capacidade para 50 litros cada, com o objetivo de evitar que resíduos sejam jogados no chão.

“Vamos instalar 800 papeleiras em pontos estratégicos, em todas as regiões da cidade, diminuindo a distância entre elas e evitando que o lixo seja descartado nas rua”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A ação faz parte do projeto Cidade Limpa, uma força-tarefa que inclui capina, pintura de meio-fio, limpeza em geral – varrição mecanizada e manual. Os recipientes são para o acondicionamento de pequenos detritos não orgânicos como papéis, copos descartáveis, guimbas de cigarro e afins.

“Importante lembrar que muitas papeleiras precisam ser substituídas com frequência por conta de mau uso e ações de vandalismo. Precisamos da colaboração dos munícipes para manter nossa cidade limpa e nosso patrimônio bem cuidado”, alerta Acílio Borges, presidente da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).