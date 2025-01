Niterói: secretariado de Rodrigo Neves tomou posse no Theatro Municipal de Niterói - Luciana Carneiro

Publicado 02/01/2025 11:24

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, empossou, nesta quarta-feira (1), no Theatro Municipal, o seu secretariado, além de presidentes de autarquias e de empresas municipais.

Das 24 secretarias, 9 serão comandadas por mulheres, que vão liderar mais 4 posições estratégicas. Na cerimônia, o ex-prefeito Axel Grael fez a transmissão do cargo de líder do Poder Executivo para Rodrigo Neves.



O prefeito afirmou que é um entusiasta do protagonismo feminino e ressaltou que não formou um time, mas uma seleção com o objetivo de fazer o melhor governo da história de Niterói.



“Montei um verdadeiro ministério. O povo de Niterói me elegeu com a Isabel (Swan) para fazer as mudanças que ele espera. Assumo agora em condições melhores do que em 2013 e 2017. Vamos ter um governo mais enxuto para termos mais investimentos. Não vamos reduzir investimentos em infraestrutura e na qualidade de vida da população. Nestes 12 anos, preparamos a cidade para um novo ciclo de desenvolvimento. Vamos priorizar a segurança pública, com mais investimentos em tecnologia e em ações preventivas. Nossa gestão será orientada para resultados com muito diálogo com o conjunto da sociedade”, disse Rodrigo Neves.



A vice-prefeita Isabel Swan destacou a presença feminina no secretariado. Ela reforçou que, junto com Rodrigo Neves, vai trabalhar firme para entregar o melhor para Niterói.



“É muito importante Niterói eleger pela primeira vez uma mulher como vice-prefeita. É muito importante também para as mulheres que vieram antes de nós. O gênero não pode jamais ser um fator limitador. Niterói é uma cidade de riquezas imensuráveis. Ao lado do prefeito, vou trabalhar para buscar novas soluções na direção de uma cidade justa, inclusiva e igualitária, onde todos e todas tenham oportunidades. Hoje começa um novo capítulo na história de Niterói. Vamos em busca de mais avanços e conquistas”, pontuou Isabel Swan.



Antes da posse do secretariado, o ex-prefeito Axel Grael transmitiu o cargo para Rodrigo Neves. Axel fez um balanço dos seus quatro anos à frente da Prefeitura.



“Quando olho para trás sinto orgulho. Nossa gestão investiu R$ 2,6 bilhões em infraestrutura, sendo R$ 1 bilhão somente em 2024. Tenho que agradecer ao cidadão de Niterói pelo apoio e pelas cobranças, que são importantes também. Deixo o cargo com a certeza do dever cumprido. A cidade está pronta para novos desafios, sempre com ideais democráticos e de sustentabilidade. Tenho certeza que o Rodrigo, com sua experiência e capacidade, vai implantar um novo ciclo de investimentos em Niterói”, concluiu Axel Grael.