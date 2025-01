Niterói: vistoria das obras na Cantareira foi realizada na última segunda-feira - Alex Ramos

Niterói: vistoria das obras na Cantareira foi realizada na última segunda-feiraAlex Ramos

Publicado 01/01/2025 13:09

Niterói - Axel Grael, em uma de suas últimas atividades da gestão como Prefeito, visitou as obras de reforma do prédio da Estação Cantareira, localizado em São Domingos. O local sediará um novo Distrito de Economia Criativa e Inovação da cidade e espaço multiuso para eventos, com flexibilidade para diferentes tipos de aproveitamento. O local faz parte de um pacote de obras de recuperação do patrimônio histórico da cidade, que inclui a Casa Norival de Freitas, no Centro, e o Castelinho do Gragoatá.

“Esse prédio é um patrimônio da nossa cidade, e foi desapropriado pela Prefeitura. Eu fiz questão de vir aqui, fazer a última vistoria deste ano, para que pudéssemos verificar o andamento das obras, e já pude constatar que muita coisa mudou e as obras aceleraram bastante. Quem conheceu antes sabe que havia várias construções dentro e tudo foi retirado. Estamos preparando tudo. Haverá espaços para o funcionamento de startups, de atividades voltadas para a economia criativa em Niterói. Um espaço versátil e mais um patrimônio histórico restaurado, recuperado para o uso dos cidadãos. Aqui também teremos, com certeza, restaurantes e espaços que o cidadão poderá frequentar. Estou muito feliz com o que está acontecendo aqui na nossa cidade”, disse Grael.

A obra está orçada em cerca de R$ 40 milhões e deve durar 18 meses. O projeto da Cantareira foi planejado para ter flexibilidade, para que o novo espaço possa também receber eventos, shows e feiras. O projeto arquitetônico foi pensado para privilegiar a manutenção das linhas originais da fachada da antiga estação das barcas. No entorno do prédio, ficará o Museu do Cinema, que, junto ao complexo do Reserva Cultural, completará a grande vocação da região para atividades criativas.