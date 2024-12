Prefeito eleito afirmou que objetivo é combinar planejamento viário e operação de trânsito eficiente - Luciana Carneiro

Publicado 30/12/2024 14:23

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, escolheu o economista Nelson Godá como futuro presidente da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) no governo que começa na próxima quarta-feira (1). Rodrigo Neves destacou que Nelson Godá é pós-graduado em Trânsito pela UFF e ex-diretor-geral do Detran. O prefeito eleito afirmou que o novo presidente da Nittrans é morador de Niterói e que possui uma formação muito qualificada.

“Estou muito feliz por este anúncio. A gente precisa combinar um bom planejamento viário com uma boa operação de trânsito. A minha orientação para o Nelson é combinar estas duas coisas para a gente melhorar a fluidez do trânsito de Niterói junto com as obras de infraestrutura que estamos fazendo e vamos fazer. Vamos ter concurso para a Nittrans para trazer mais qualidade para esta empresa. Vamos ter um decreto nos primeiros dias do governo disciplinando a carga e descarga fora dos horários de rush. A Nittrans vai coordenar esta operação. Vamos também disciplinar as concessionárias para evitar obras de manutenção nos horários de rush de manhã e à tarde. Então nos horários de 6h às 10h e de 16h às 19h vamos restringir as atividades de manutenção nos eixos viários mais importantes da cidade. Vamos também evoluir na inteligência de nossos sistemas. Já implantamos um sistema muito bom e que foi uma evolução com o Centro de Controle Operacional da Nittrans, mas é preciso avançar para uma segunda geração de investimentos na melhoria dos sistemas semafóricos da cidade”, explicou Rodrigo Neves.

Nelson Godá ressaltou que a expectativa é de muito trabalho e de uma presença intensa da Nittrans nas ruas da cidade.

“Vamos sentir as dificuldades do trânsito da cidade e, sempre em tempo real, vamos trabalhar para mitigar os problemas e os impactos para a população. Ao mesmo tempo, vamos planejar melhorias e alternativas para o trânsito de Niterói, e também corrigir alguns gargalos. E vamos modernizar um parque semafórico que já avançou muito de 2013 até agora. Mas sempre surgem novas tecnologias e Niterói precisa e merece estar sempre à frente, integrando seus sistemas e trazendo melhorias para o trânsito e para a população”, afirmou Nelson Godá.