Niterói: prefeito Axel Grael assina minuta de projeto do Plano Estratégico de Turismo Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/12/2024 13:49

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) avança na elaboração do Plano Estratégico de Turismo da cidade de Niterói, que prevê ações para os próximos dez anos. Uma minuta do projeto, que será elaborado pelo Núcleo de Projetos da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi apresentado nesta sexta-feira (27) ao Prefeito Axel Grael. Participam também da elaboração deste Plano, o Laboratório de Políticas, Governança e Turismo, o Conselho de Turismo de Niterói; e outras entidades que serão contatadas pela coordenação do estudo.

"Na última década, viemos fazendo um grande esforço de recuperação de um grande passivo de planejamento. Assim como atualizamos o Plano Diretor, Plano Urbanístico, o Plano de Mobilidade Sustentável, o Plano de Saneamento, O Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação, o plano de Cidade Inteligente, faremos um plano para o turismo. Uma das grandes lacunas neste setor era o planejamento, que agora resolveremos. Precisamos traçar estratégias para fazer com que o turista deixe a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, que tem um apelo já consolidado ao longo de muitas e muitas décadas, para vir a Niterói. Isso só vamos conseguir com planejamento", ressalta o Prefeito Axel Grael.

A Neltur, o Conselho de Turismo de Niterói e lideranças locais estão envolvidos diretamente neste plano estratégico em prol do turismo da cidade. Através de oficinas com agentes do setor, a equipe que trabalha na elaboração do Plano busca, dentre outros objetivos, analisar o contexto e o cenário do turismo da cidade de Niterói, suas oportunidades, pontos fortes e fracos, subsídios para consolidação de estratégias, desenvolvendo produtos, atraindo investimentos, num plano de estado e continuidade de gestão.

O presidente da Neltur, André Bento, diz que em 2025 o desenvolvimento do Plano terá foco em pesquisas, junto a população, aos turistas e agentes do mercado. Ele ressalta a importância deste Plano diante das demandas do setor.

"É fundamental esse planejamento para identificar todos os gargalos, as necessidades, os pontos que precisam ser desenvolvidos no segmento turístico em geral, tanto o trade turístico quanto o governo municipal. Esse planejamento vai orientar as ações pelos próximos anos e é fundamental para que a gente tenha a consolidação do desenvolvimento turístico de Niterói, com a legitimação das ações e mais assertividade. O objetivo é que o plano possa nos ajudar a estimular de forma mais rápida o turismo, o desenvolvimento social e econômico. Desenvolvemos um resumo executivo, com os mapas, programas e, agora, o estudo segue para as fases de consultas públicas e oficinas. Até o final de 2025 a gente terá um plano consolidado", adianta André Bento.