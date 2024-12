Niterói: Investimento será usado para ações socioeducativas, culturais, de educação, esporte e lazer - Bruno Eduardo Alves

Niterói: Investimento será usado para ações socioeducativas, culturais, de educação, esporte e lazer Bruno Eduardo Alves

Publicado 26/12/2024 19:38

Niterói - A Prefeitura assinou nesta quinta-feira (26) a execução do financiamento de nove projetos voltados à proteção social com foco na infância e adolescência. As instituições foram aprovadas no edital feito com verba do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. O investimento será usado para ações socioeducativas, culturais, de educação, esporte, lazer e fomento à economia solidária, dentre outras iniciativas.

Serão contemplada as organizações Espaço Multiplo Orla, Salesiano, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto Faça Sua Parte (FASPAR), Movimento de MUlheres, Quintal de Ana, Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Santo Antônio e Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação (GEPAR). As faixas de fomento do edital atendem iniciativas de pequeno, médio e grande porte, e correspondem aos valores de R$ 25 mil, R$ 50 mil e R$ 100 mil.

"O trabalho feito por essas organizações é um trabalho de quem está o tempo todo correndo atrás de recursos, buscando parcerias, gerindo da melhor forma possível o recurso que consegue. O trabalho da sociedade civil é muito importante, a força de trabalho que a gente tem, quanta energia a sociedade civil bota em torno de causas que a gente abraça. Os governos são fundamentais, mas os governos não têm como resolver tudo sozinho. Então, a gente precisa que a sociedade se organize e que a sociedade produza também assistência e benefícios para as pessoas que mais precisam. É papel da sociedade, do governo, fomentar isso", defende o prefeito Axel Grael.

O edital contempla projetos em cinco eixos. O primeiro é “Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários”, focado em ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socioeducacionais. O segundo, “Trabalho Social e Economia Solidária”, beneficia ações voltadas à solidariedade universal, formas de economia doméstica, criativa e solidária. Já o eixo “Medidas Socioeducativas para Privação de Liberdade” apoia ações voltadas à reintegração social e reeducação psicossocial de jovens em cumprimento de medidas legais.

No eixo “Combate à Violência e Exploração Infanto-Juvenil”, serão selecionadas ações voltadas à prevenção de violação de direitos de crianças e adolescentes e formas de exploração. Também serão selecionados projetos que realizam ações voltadas ao estímulo a práticas educacionais, culturais, de esporte e lazer.

"As instituições selecionadas pelo edital tem ligação com a cidade e as comunidades das quais atuam e as ações que serão desenvolvidas terão a missão de estabelecer espaços protetivos e acolhedores que estimulem a convivência social, a participação cidadã e democrática, a autonomia, o protagonismo, o relacionamento interpessoal de forma saudável e o fortalecimento de vínculos, por meio do convívio familiar, social e comunitário, para crianças e adolescentes do município", afirma o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.