Niterói: prefeito eleito Rodrigo Neves confirma Cláudia Ferreira como secretária de Direitos Humanos e Inclusão - Luciana Carneiro

Publicado 26/12/2024 13:05

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta quinta-feira (26), a advogada Cláudia de Almeida Ferreira como secretária municipal de Direitos Humanos e Inclusão.

“A Cláudia liderou um trabalho lindo no Caramujo nos últimos anos e é uma pessoa que eu admiro muito por sua trajetória. E agora, à frente da pasta de Direitos Urbanos e Inclusão, vai ser uma mobilizadora da causa de todos que buscam justiça social, dignidade e respeito. Essa é uma missão muito importante para o nosso governo e tenho certeza que ela vai dar conta desse desafio”, afirmou o prefeito eleito Rodrigo Neves.

Advogada com MBA em gestão e cursando mestrado em Políticas Sociais na Fundação Getúlio Vargas (FGV), Claudia se disse honrada e pronta para a missão de chefiar a pasta de Direitos Humanos.

“O sentimento é de honra e gratidão. O desafio está aceito e estou muito feliz com a indicação do prefeito Rodrigo Neves. É uma pasta que dialoga com tanta coisa para formar uma sociedade mais justa, mais humanitária. Vamos olhar por todos aqueles que são excluídos dos direitos de cidadania, com ações integradas com as demais secretarias”, afirmou a futura secretária.