Niterói: Trio Madeira se apresenta em evento este final de semana na cidade - Divulgação

Niterói: Trio Madeira se apresenta em evento este final de semana na cidadeDivulgação

Publicado 25/12/2024 14:53

Niterói - Promovido pela Fundação de Arte de Niterói, a segunda edição do Festival, que homenageia o centenário de nascimento da lenda Altamiro Carrilho, traz oficinas, shows de Cristóvão Bastos, Época de Ouro, Carlos Malta, Trio Madeira, Aurea Martins e muito mais.

Consolidando uma nova tradição na cidade, o II Festival de Choro de Niterói chega para potencializar a cena local de um dos ritmos mais tradicionais do Brasil. Por meio da Fundação de Arte de Niterói, a Prefeitura da cidade promove no Campo de São Bento, entre os dias 27 e 29 de dezembro, uma programação intensa de shows e oficinas de instrumentos. A curadoria está a cargo do trompetista Silvério Pontes.

Como o Choro tem hoje uma enorme importância cultural, econômica e afetiva para Niterói, desde o ano passado, o Festival passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade.

O II Festival de Choro de Niterói é um projeto que mistura o educacional ao entretenimento ao mesmo tempo em que incentiva artistas locais a buscarem novas interações artísticas. A programação musical traz grandes nomes da cena local e nacional, como o Quarteto Metacústico, Época de Ouro, Nilze Carvalho, Orquestra Sanfônica, Marcelo Mimoso, Grupo Café Brasil, Dirceu Leite, Iracema, Choro das Minas, Daniela Spielmann, Monica Mac, Trio Madeira, Pedro Miranda, Márcio Bahia, Cordão do Boitatá, Carlos Malta, Cristovão Bastos, Rogério Caetano, Aurea Martins, Gafieira Arariboia, Lê Santana, Marcos Nimritcher, Daniel Boechat, Choro na Rua, Bruno Barreto e Marcelinho Moreira.



Oficinas



As oficinas, assim como a agenda de atrações, juntam um time de músicos que são destaque no cenário nacional. Entre os professores, Rogério Souza, Márcio Hulk, Eduardo Neves, Dirceu Leite, Aquiles Moraes, Everson Moraes, Marcio Bahia, Thadeuzinho, Kiko Horta e Luís Barcelos.

As aulas vão incluir instrumentos de sopro, percussão, cordas e teclados. Ao todo, serão realizadas dez oficinas destinadas a um público que já tem alguma experiência intermediária. É uma oportunidade única dos artistas de todo o Estado terem contato com grandes profissionais do meio.

As inscrições serão realizadas no site do Festival por meio de formulários individuais. As oficinas, que acontecem na Escola Municipal Júlia Cortines, no Campo de São Bento, têm limite de 15 vagas.

Com essa iniciativa, Niterói, uma cidade reconhecida por ser um "celeiro de artistas", quer assumir esse protagonismo e alavancar os talentos niteroienses, promovendo a conexão entre grandes nomes e quem ainda está apenas no começo de sua trajetória.





História



Com mais de 150 anos de história, o Choro e os chorões acompanharam as transformações da música brasileira, sem perder sua originalidade e referências. Seja no cenário nacional, seja na perspectiva local, o Choro criou raízes. E, em Niterói, esse padrão não é diferente. A história do Choro começa ainda no século XIX, quando ritmos e instrumentos europeus começaram a chegar ao Brasil trazidos pela corte portuguesa em 1808. A polca, a valsa, o schottisches, a música de barbeiros, a quadrilha, entre outros, eram algumas influências que, uma vez combinadas pelos "chorões", se tornaram algo autenticamente brasileiro e original. Por conta dessa essência, o Choro é conhecido por sua versatilidade, acumulando o status de música erudita, pela sua exigência técnica e sua complexidade de formas, e de música popular, por estar presente desde os grandes salões até em encontros informais, como os da casa de Tia Ciata. A partir dessa inovação e criatividade, consolidou-se o gênero do Choro.



Programação de shows:



Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024





18h30 - Quarteto Metacústico



19h40 - Época de Ouro e Nilze Carvalho





Sábado, 28 de dezembro de 2024





11h - Orquestra Sanfônica recebe Marcelo Mimoso



16h - Grupo Café Brasil recebe Dirceu Leite e Iracema



17h - Choro das Minas, Daniela Spielmann e Monica Mac



18h - Trio Madeira convida Pedro Miranda e Márcio Bahia





Domingo, 29 de dezembro de 2024





11h- Cordão do Boitatá e Carlos Malta



15h - Cristovão Bastos e Rogério Caetano convidam Aurea Martins



16h - Gafieira Arariboia recebe Lê Santana, Marcos Nimritcher, Daniel Boechat e Fabiano Segalote



17h - Choro na Rua recebe Bruno Barreto e Marcelinho Moreira





Serviço:



II Festival de Choro de Niterói - Oficinas e shows



Data: De sexta a domingo, 27 a 29 de dezembro de 2024



Local: Campo de São Bento



Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, Icaraí, Niterói



Evento gratuito



Classificação indicativa: Livre





Programação das Oficinas:





Data: Sábado, 28 de dezembro de 2024



Horário: 13h



Local: Escola Municipal Júlia Cortines, no Campo de São Bento



Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, Icaraí, Niterói



Link para inscrições nas oficinas: A democratização do choro e sua apresentação em praça pública são dois dos objetivos essenciais do projeto. Ao longo das apresentações, serão retomadas histórias, passagens e composições que formaram o choro, além de datas importantes, como o centenário de nascimento de Altamiro Carrilho, ocorrido em 21 de dezembro.Com mais de 150 anos de história, o Choro e os chorões acompanharam as transformações da música brasileira, sem perder sua originalidade e referências. Seja no cenário nacional, seja na perspectiva local, o Choro criou raízes. E, em Niterói, esse padrão não é diferente. A história do Choro começa ainda no século XIX, quando ritmos e instrumentos europeus começaram a chegar ao Brasil trazidos pela corte portuguesa em 1808. A polca, a valsa, o schottisches, a música de barbeiros, a quadrilha, entre outros, eram algumas influências que, uma vez combinadas pelos "chorões", se tornaram algo autenticamente brasileiro e original. Por conta dessa essência, o Choro é conhecido por sua versatilidade, acumulando o status de música erudita, pela sua exigência técnica e sua complexidade de formas, e de música popular, por estar presente desde os grandes salões até em encontros informais, como os da casa de Tia Ciata. A partir dessa inovação e criatividade, consolidou-se o gênero do Choro.Programação de shows:Sexta-feira, 27 de dezembro de 202418h30 - Quarteto Metacústico19h40 - Época de Ouro e Nilze CarvalhoSábado, 28 de dezembro de 202411h - Orquestra Sanfônica recebe Marcelo Mimoso16h - Grupo Café Brasil recebe Dirceu Leite e Iracema17h - Choro das Minas, Daniela Spielmann e Monica Mac18h - Trio Madeira convida Pedro Miranda e Márcio BahiaDomingo, 29 de dezembro de 202411h- Cordão do Boitatá e Carlos Malta15h - Cristovão Bastos e Rogério Caetano convidam Aurea Martins16h - Gafieira Arariboia recebe Lê Santana, Marcos Nimritcher, Daniel Boechat e Fabiano Segalote17h - Choro na Rua recebe Bruno Barreto e Marcelinho MoreiraServiço:II Festival de Choro de Niterói - Oficinas e showsData: De sexta a domingo, 27 a 29 de dezembro de 2024Local: Campo de São BentoEndereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, Icaraí, NiteróiEvento gratuitoClassificação indicativa: LivreProgramação das Oficinas:Data: Sábado, 28 de dezembro de 2024Horário: 13hLocal: Escola Municipal Júlia Cortines, no Campo de São BentoEndereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, Icaraí, NiteróiLink para inscrições nas oficinas: https://www.culturaniteroi.com.br/blog/iifestivaldechoro/6506

Oficinas gratuitas - Para um melhor aproveitamento das oficinas é necessário que cada participante leve seu instrumento. Exceto a oficina de bateria, que terá caráter teórico, não sendo necessário levar o instrumento.





Oficina de Violão com Rogério Souza



Oficina Bateria com Marcio Bahia



Oficina Cavaquinho com Márcio Hulk



Oficina de Acordeon com Kiko Horta



Oficina de Bandolim com Luis Barcelos



Oficina Flauta com Dirceu Leite



Oficina Pandeiro e Percussão com Thadeuzinho



Oficina Saxofone com Eduardo Neves



Oficina Trombone com Everson Moraes



Oficina Trompete com Aquiles Moraes