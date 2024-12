Niterói: Dayse Monassa é convidada por Rodrigo Neves para a Seconser - Divulgação

Niterói: Dayse Monassa é convidada por Rodrigo Neves para a SeconserDivulgação

Publicado 24/12/2024 05:44

O prefeito eleito, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (23), Dayse Monassa como secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos.

"A Dayse é apaixonada pela cidade, conhece cada canto do município e vai me ajudar muito a ter um padrão de conservação e excelência em Niterói. Ela está voltando com a energia renovada, cheia de gás. Temos vários projetos para os primeiros 100 dias de governo, como o Cidade Limpa, que vai ser a força tarefa com o CLIN e a Seconser, para que a gente cuide da conservação da limpeza, de ruas, calçadas e meio-fios. Eu tenho certeza que Niterói vai seguir avançando para ser uma cidade com qualidade de vida e com padrão de conservação e de limpeza de excelência. Por isso, é tão importante esse retorno da Dayse", destaca Rodrigo.

Para a vice-prefeita eleita, Isabel Swan, a experiência de Dayse Monassa na conservação pública em Niterói pesou na escolha.

"A Dayse conhece a cidade como a palma da mão e ama Niterói. Ela vai estar nesse time forte que estamos montando e com certeza quero escutá-la muito, porque é uma mulher que faz a diferença na cidade. A Dayse tem esse perfil de cuidar", resumiu Isabel.

Arquiteta e Urbanista, Dayse Monassa atua desde 1989 na gestão pública, onde já passou por diversos setores ligados à execução e à conservação da cidade.

"Eu quero agradecer a confiança do prefeito, foi um aprendizado para mim ter participado tão diretamente da campanha e pude ter nesse tempo um olhar externo, mais cuidadoso para onde pode melhorar e o que podemos modernizar. Estou muito honrada com o convite. Estou animada, com brilho no olhar e pronta para a gente avançar mais na nossa querida Niterói", aponta Dayse.