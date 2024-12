Marcos Hasselmann e Wagner Tiso: show no Campo de São Bento ficou lotado - Divulgação

Publicado 23/12/2024 19:43 | Atualizado 23/12/2024 19:53

Niterói - O cantor niteroiense Marcos Hasselmann pode mostrar todo seu talento e cantar em casa, ao faer um show gratuito no último sábado (21), no palco montado no lago do Campo de São Bento, em Icaraí. O evento foi pormovido pela Fundação de Artes de Niterói. Mesmo após o cancelamento dos shows da noite anterior devido às chuvas intensas que caíram na cidade, a festa familiar não acabou e, após a devida limpeza feita pela Clin no Campo, a parte da manhã foi dedicada aos artistas que não puderam participar na quinta (20).

Marcos subiu ao palco as 20h30, acompanhado por seu maestro vindo diretamente de São Paulo, André Perine. E deixou a grande surpresa da noite para o meio do espetáculo: a presença do grande maestro Wagner Tiso, que tocou um número solo, a canção Coração de Estudante (parceria com Milton Nascimento) e, ao lado de Hasselmann, as músicas "Garota de Ipanema" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e "Corcovado" (Tom Jobim).

O público curtiu muito o show, repleto de magnetismo e com repertório de sucessos do grande ídolo Frank Sinatra. A plateia era formada por pessoas de todas as idades, agradando em cheio as famílias do bairro e os visitantes da cidade. Após receber os cumprimentos de seus familiares e público, Marcos seguiu com Tiso e sua equipe para brindar o sucesso do show no restaurante Noi de São Francisco.