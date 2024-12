Niterói: Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança será de Gilson Chagas e Alberto Kopittke atuará como consultor - Divulgação

Publicado 23/12/2024 19:16

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (23), a equipe que integrará a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança. O secretário será Gilson Chagas e Alberto Kopittke atuará como consultor da pasta.

"O secretário secretário Gilson Chagas, é um profissional de segurança pública que nos últimos anos atuou na Coordenadoria Geral de Segurança Pública do Ministério Público do Estado, comandou o 12º Batalhão, a Polícia Militar, já foi secretário de ordem pública aqui em NIterói. O Alberto Kopittke é doutor em Criminologia, autor do livro Segurança Pública baseada em evidências e vai ser o consultor da prefeitura de Niterói para a área de Segurança Pública. Nós fizemos nos últimos anos uma transformação positiva nas estruturas de ordem pública de Niterói com a valorização da Guarda Municipal em um programa que foi o maior programa de transformação dos guardas municipais do país. Realizamos concursos, investimos em equipamentos, construímos uma nova sede, implantamos o CISP, criamos e financiamos o Niterói Presente.

Entretanto, sabemos que precisamos avançar e a chegada do secretário Gilson Chagas representa isso. É muito importante, diante dos novos desafios de integração das forças de segurança, o combate às milícias e a criminalidade, no sentido de avançarmos com novas tecnologias para a área da segurança pública e uma segunda geração de programas de prevenção à violência urbana. Eu não tenho dúvida que com uma equipe liderada pelo Gilson Chagas, com assessoria e apoio do Alberto Kopittke, Niterói vai melhorar ainda mais na área da segurança pública e vamos resgatar a questão fundamental da ordem pública. Vamos implementar logo no início do governo o programa Calçada Livre para remover obstáculos e tornar mais acessíveis as calçadas. Com a secretaria de conservação vamos promover o programa caça fios, o objetivo é retirar os fios inúteis dos postos e melhorar o aspecto da urbanidade e ordem. Com a Secretaria de Assistência Social, faremos uma ação humana e firme de atenção à população em situação de rua e garantir ao cidadão uma cidade ordenada, segura e com qualidade de vida", afirma Rodrigo.

Bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão em Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gilson Chagas foi secretário municipal de Ordem Pública de Niterói de 2016 a 2019.

“Participei dos outros dois governos na área de segurança pública, onde houve uma transformação na cidade, baixando significativamente os índices de criminalidade, desenvolvendo a Guarda Municipal, promovendo a integração entre as forças de segurança, quero ir além. Vamos aumentar o ordenamento urbano, promover a integração entre as forças de segurança, como nos orientou o prefeito, e investir em tecnologia. Pretendemos colocar Niterói em um patamar nunca antes imaginado em recursos para a segurança e a ordem", ressaltou Gilson.

Alberto Kopittke é advogado, doutor em Políticas Públicas pela UFRGS, mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. Bacharel em Direito, é especialista em Segurança Pública Baseada em Evidências e possui grande experiência na área de gestão de planos de prevenção a violência de Estados e municípios.

"Niterói já foi, na última década, a principal referência de redução da violência no Rio de Janeiro e acho que agora tem o grande desafio de se tornar uma referência nacional e da América Latina, especialmente agora que pretende trazer os melhores programas do mundo de prevenção para a gente disputar cada jovem da cidade contra o tráfico, contra o crime organizado, para que cada jovem possa estar dentro desses vários programas que a prefeitura tem. Vamos usar o que há de melhor no mundo, desde de programas familiares, programas escolares, programas nas comunidades, para que a Niteroi realmente mostre o caminho para vencer a violência para o Brasil inteiro. Niterói é essa a referência, mas nós vamos mostrar que pode ainda mais", disse Alberto.