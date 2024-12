Niterói: Bira Marques é nomeado por Rodrigo Neves como secretário de Educação - Divulgação

Publicado 23/12/2024 14:42

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou Bira Marques como secretário municipal de Educação. Bira Marques é sociólogo e professor, formado pela UFF e especialista em Teoria Política e Processo Legislativo.

"O secretário Bira está há um ano e meio à frente da gestão da educação e deu um dinamismo novo à secretaria, por exemplo, com a infraestrutura escolar elevando de 20% para praticamente 100% a climatização das escolas, inaugurando cinco novas unidades, um grande complexo educacional e de esportes e vai consolidar sua gestão. Agora, com muita energia ao lado da Andrea Bello, que assume a FME, vai transformar Niterói em uma referência de escola pública municipal no Brasil. Estou muito animado e muito seguro e confiante nessa escolha que eu fiz do Bira como secretário de Educação", afirmou Rodrigo. "Quero destacar também a lealdade do Bira ao projeto político que eu lidero ao longo desses anos todos. Já são muitos anos de luta. Vamos estruturar juntos o Quarta Presente na Escola, que é um projeto já prioritário dos 100 primeiros dias. A partir da Secretaria de Educação, com a Secretaria das Culturas e a Secretaria de Esportes, vamos estruturar esse projeto para que comece logo depois do Carnaval. Meu compromisso ao longo do próximo mandato é melhorar os indicadores e não podemos mais admitir que nas quartas-feiras as crianças saiam fora do turno previsto da escola", justificou.

Como secretário de Educação na próxima gestão, Bira Marques diz que dará continuidade ao programa P.A.L.A.V.R.A., firmado em parceria com a UFF e que terá foco na alfabetização em tempo escolar previsto, como forma de garantir melhor ciclo educacional às crianças.

"A gente ficou um ano e meio arrumando a casa e organizamos em boa medida a infraestrutura da educação pública de Niterói, mas agora temos que olhar para os novos desafios. Vamos melhorar os indicadores da nossa cidade e consolidar o Centro de Formação no Barreto, com o Centro de Treinamento de Niterói Jogando em Rede, porque a gente tem os jogos escolares mais consolidados do Brasil e as crianças da escola pública têm agora uma performance e um local para o jogo. Isso também faz parte de um processo de qualidade da educação pública. Nós vamos trabalhar bastante, vamos conseguir nossos resultados".