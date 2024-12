Niterói: Elton Teixeira será secretário de Assistência Social e Economia Solidária - Luciana Carneiro

Publicado 23/12/2024

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (23), Elton Teixeira para a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária.

"Eu não tenho dúvida que nesse novo ciclo o Elton vai consolidar as conquistas relacionadas à renda básica e à Moeda Arariboia, que é o maior programa municipal de renda básica do mundo, proporcionalmente. Em agosto de 2025, nós vamos ter o encontro mundial da renda básica, de todas as experiências internacionais, aqui em Niterói, para a gente debater sobre isso com o resto do mundo. A primeira medida do nosso novo governo é a inclusão de 9.500 famílias na Moeda Arariboia, incluindo idosos mais carentes e beneficiários do BPC. Faremos no dia 2 de janeiro a primeira entrega às famílias da Moeda Arariboia. Depois, faremos na região do Largo da Batalha e na Região Oceânica. Todos os cartões serão distribuídos até o dia 9 de janeiro e, no dia 11 de janeiro, conforme prometido, pagaremos o benefício na conta das pessoas. O nosso foco principal será resolver o problema da população em situação de rua com um programa integrado da assistência social, saúde e ordem pública, para promovermos a profissionalização e a habitação. Estamos conversando com institutos e instituições que têm muita experiência nisso, como a Fundação Bloomberg, do ex-prefeito Bloomberg de Nova Iorque. Vamos fazer agora em janeiro um acordo com o Tribunal de Justiça e, em parceria com a Defensoria Pública, vamos implementar também um programa de apoio a essas famílias para elas saírem das ruas e possam ser inseridas na sociedade”, aponta Rodrigo.

Formado em jornalismo, Elton Teixeira é pós-graduado em relações governamentais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestrando em ciências sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

"Agradeço ao prefeito Rodrigo Neves pela confiança. É um desafio a gente continuar trabalhando para seguirmos diminuindo desigualdades sociais. Eu tenho certeza de que Niterói, da mesma forma que durante a pandemia foi um farol de políticas públicas para o Brasil e para o mundo, nesse próximo período também vai implementar políticas públicas que serão exemplos no acolhimento a população em situação de rua, integrando uma série de serviços. A cidade vai continuar diminuindo desigualdades e vai continuar investindo na política de segurança alimentar" afirma Elton Teixeira.