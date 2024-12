Corte Momesca: sábado serão escolhidos Rei Momo e Rainha do Carnaval 2025, na Viradouro - Divulgação

Corte Momesca: sábado serão escolhidos Rei Momo e Rainha do Carnaval 2025, na ViradouroDivulgação

Publicado 20/12/2024 19:20

Niterói - A eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025 será neste sábado (21), com entrada franca, a partir das 13h, na quadra da Unidos do Viradouro (Av. do Contorno s/n – Barreto – Niterói). O evento promete ser uma grande festa para os eleitos, os sambistas niteroienses e o público presente. Entre os atrativos, está a apresentação da Escola de Samba Experimenta da Ilha.



Cada Escola de Samba de Niterói indicou um candidato a Rei Momo e a Rainha do Carnaval Niterói 2025. Quem tem samba no pé, simpatia, elegância e sonha postular o título de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025 vencerá numa noite que promete movimentar o mundo do samba da ‘Cidade Sorriso’.



Quem for concorrer a Rei Momo será julgado nos quesitos: samba no pé, simpatia e elegância. Já as candidatas a Rainha serão avaliadas nos quesitos: simpatia, elegância e estética corporal. Será coroada Princesa a segunda colocada da Eleição (conforme a pontuação recebida).



A premiação para o Rei Momo e Rainha será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para cada um e a Princesa receberá R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e a agremiação que indicar os vencedores receberá R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por cada vencedor indicado (Rei e Rainha).



A apresentação dos candidatos a rei e rainha do Carnaval de Niterói



Primeiro bloco: Grupo C - Abertura do evento.



1 - BEM AMADO

2 - CACIQUE DA SÃO JOSÉ

3 - BALANÇO DO FONSECA

4 - GALO DE OURO



Segundo Bloco: Grupo B - Primeira entrada dos candidatos a Rei Momo



1 - TA RINDO POR QUE?

2 - MOCIDADE INDEPENDENTE ICARAÍ

3 - BANDA BATISTÃO

4 - PARAÍSO BONFIM



Terceiro Bloco: Grupo B - Primeira entrada das candidatas a Rainha



1 - COMBINADO DO AMOR

2 - GARRA DE OURO

3 - SABIÁ

4 - UNIDOS DO SACRAMENTO



Quarto Bloco: Grupo A - Segunda entrada dos candidatos a Rei Momo



1 - IMPÉRIO DE CHARITAS

2 - ALEGRIA DA ZONA NORTE

3 - IMPÉRIO DE ARARIBÓIA

4 - MAGNÓLIA BRASIL



Quinto Bloco: Grupo A - Segunda entrada das candidatas a Rainha



1 - REGIÃO OCEÂNICA

2 - FOLIA DO VIRADOURO

3 - SOUZA SOARES

4 – EXPERIMENTA DA ILHA DA CONNCEIÇÃO



A programação ainda conta com show da Escola de Samba Campeã do Carnaval 2024 Experimenta da Ilha e a apresentação dos resultado dos vencedores da Corte Momesca de Niterói 2025.