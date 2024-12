Felipe Albuquerque, presidente do Sindicato patronal Sindhleste: convidado para compor a nova diretoria da CNSaúde - Ulisses Franceschi

Publicado 20/12/2024 09:26

Niterói - Felipe Albuquerque, presidente do Sindicato patronal Sindhleste – Hospitais e Clínicas do Leste Fluminense, foi convidado para compor a nova diretoria da CNSaúde no mandato 2025/2027. A chapa única foi aclamada na segunda-feira (17/12) e tem como presidente Dr. Breno de Figueiredo Monteiro.

A posse ainda terá data definida no próximo ano. Felipe agradeceu o convite e disse da importância de uma representação do Leste Fluminense do Rio de Janeiro na Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).

“Uma honra receber o convite e contribuir nos diálogos e nas pautas de saúde em âmbito nacional. Em 2025 o Sindhleste vai trazer uma agenda de trabalho com muitas novidades e isso será enriquecedor no alinhamento com a CNSaúde” finaliza Felipe

A CNSaúde tem como principal objetivo zelar pelos direitos e interesses do segmento de saúde junto aos órgãos governamentais e políticos do país. Compete à entidade defender os interesses coletivos ou individuais da categoria no que se refere a questões judiciais, administrativas e trabalhistas.