Publicado 18/12/2024 08:13

Niterói - Com o fim do ano letivo – comemorado no último sábado (14), na Festa da Família promovida com apresentações dos próprios alunos pelo Programa Aprendiz Musical – chegou a hora dos responsáveis e os alunos se organizarem para a temporada de matrículas e renovações relativas ao próximo ano.



As inscrições para o programa deverão ser feitas em sua nova sede, a Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, que fica na Rua Antônio Silva, 42, no Fonseca. O Edital Casa Aprendiz 2025 será aberto no dia 01/02 e outras informações podem ser obtidas no site oficial do Programa Aprendiz Musical – www.aprendizmusical.com.br.



O Prefeito Axel Grael comentou sobre as oportunidades que o Programa Aprendiz Musical apresenta aos jovens de Niterói.



"Esse período de matrículas é muito importante porque o Aprendiz Musical cria oportunidades para que as pessoas cresçam na carreira da música. Sabemos o quanto é importante que os nossos jovens, alunos da rede municipal de educação de Niterói, tenham acesso a atividades que os motivem e abram caminhos para o desenvolvimento. A cada ano, o Aprendiz Musical integra novos alunos e trabalhamos para que tudo funcione bem e nossos músicos iniciantes possam mostrar seu talento e o esforço do aprendizado", comentou Axel.



Já o Secretário executivo da Prefeitura, André Diniz, informa que o próximo ano será ainda melhor para o desenvolvimento do Aprendiz.



“O ano de 2024 foi o melhor ano da história do Aprendiz e 2025 será ainda melhor. Inauguramos duas sedes, uma na Zona Norte e outra no Centro, oferecendo mais qualidade de ensino e atendimento para que alunos e professores tenham melhores resultados. Também ampliamos para 10 mil alunos, consolidando o Aprendiz como o maior programa de música em escolas públicas do país. Estamos preparados para receber os novos alunos em 2025 e consolidarmos ainda mais o trabalho das turmas que estão em estágio mais avançados”, disse André.



Confira as datas de renovação de matrícula para 2025 dos alunos dos Polos Aprendiz Musical:



Datas de renovação de matrícula de Bolsistas Iniciantes:



16 e 17 de Janeiro de 2025 - Horário: 13h às 18h



20 e 21 de Janeiro de 2025 - Horário - 8h às 13h



Datas de renovação de matrícula de Bolsistas Intermediários e Avançados:

22, 23, 24 e 27, 28, 29 de Janeiro de 2025 - Horário: 13h às 18h



Processo de matrícula nas Escolas Municipais de Niterói atendidas pelo programa



Data: 10 a 14 de Fevereiro



GRUPO A



EM Profª Bolívia de Lima Gaetho



EM Felisberto de Carvalho



EM Maestro Heitor Villa-Lobos



EM Heloneida Studart



EM Santos Dumont



EM Governador Roberto Silveira



EM Altivo Cesar



EM Dr. Alberto Francisco Torres



EM Profª Maria Felisberta Baptista da Trindade



EM Noronha Santos



EM Prof. Marcos Waldemar Freitas Reis



EM Prof. Paulo de Almeida Campos



EM Paulo Freire



EM Sítio do Ipê



EM Vera Lúcia Machado



EM Profª Lúcia Maria Silveira Rocha



EM Levi Carneiro



EM Antineia da Silveira Miranda



UMEI Jacy Pacheco



EM Prof. Dario de Souza Castello



EM Dom José Pereira Alves



EM João Brazil



EM Anísio Teixeira



GRUPO B



EM Prof. Rachide Glória Salim Saker



EM Diógenes Ribeiro de Mendonça



EM Maestro Heitor Villa-Lobos



EM Vila Costa Monteiro



EM Honorina de Carvalho



EM Mestra Fininha



EM Dr. Antônio Coutinho de Azevedo



EM Profª Maria Ângela Moreira Pinto



EM Altivo Cesar



EM Padre Leonel Franca



EM Júlia Cortines



EM Jacinta Medela



EM Sítio do Ipê



EM Ernani Moreira Franco



EM Prof. Horácio Pacheco



EM José de Anchieta



EM Francisco Portugal Neves



Informações através do e-mail: atendimento@aprendizmusical.com.br



*Para eventuais dúvidas, favor entrar em contato a partir do dia 16 de janeiro