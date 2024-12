Xande de Pilares: artista vem comemorar o Samba com show gratuito no Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 18/12/2024 07:14

Niterói - As celebrações do Samba no mês de dezembro ganharam um evento especial em Niterói. No próximo fim de semana, dias 21 e 22, um festival dedicado ao gênero símbolo do Brasil reúne grandes nomes no Caminho Niemeyer em shows gratuitos. A programação inclui shows de Maria Rita, Xande de Pilares, Mosquito, Clareou e Balacobaco, Intimistas, Bicho Solto e as baterias das escolas de samba Cubango e Viradouro.



Coordenador de Gestão de Eventos da Prefeitura de Niterói, André Felipe Gagliano, destaca a importância da celebração do Samba para a cidade:

“O samba é parte fundamental da nossa cultura e identidade. Organizamos uma programação que exalta essa tradição e proporciona um encontro especial para os niteroienses e visitantes, unindo música de qualidade e celebração cultural”, afirma.



Os dois dias de festa reúnem grandes nomes do gênero. No sábado, 21 de dezembro, o evento começa às 17h, com apresentações das escolas de samba Alegria da Zona Norte, Região Oceânica, Sabá e Cubango. A festa segue com a Roda de Samba - Carvalhal, seguida pelo grupo Intimista. Logo depois, o público poderá conferir mais uma Roda de Samba, antes do show do cantor Mosquito. No primeiro dia de evento quem encerra a noite é a cantora Maria Rita.



No domingo, 22 de dezembro, a programação inicia às 17h com as apresentações das escolas de samba Império de Charitas, Magnólia Brasil e Viradouro. A Roda de Samba se apresenta em seguida e anima o público para o show de Clareou junto com o Balacobaco, que tocam logo na sequência. A Roda de Samba volta depois antes do show do grupo Bicho Solto e o DJ Bertolosi. O evento se encerra em grande estilo com o show de Xande de Pilares, no domingo.



O secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, ressalta a importância do samba para a cultura popular em Niterói.



"O samba é um patrimônio cultural que nasceu das raízes africanas e se tornou símbolo da identidade brasileira. Em Niterói, o samba pulsa nos corações, perpetuando histórias e tradições e celebrar esse ritmo com festa é uma forma de valorizar essa herança e manter viva essa cultura", resume o secretário Octávio Ribeiro.



A entrada do Festival de Samba de Niterói é gratuita. No local do evento, a Prefeitura disponibilizará pontos de coleta para doação de alimentos não perecíveis, para o programa Niterói Solidária que apoia famílias em situação de vulnerabilidade social.



Serviço



Festival Samba

Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói.



21/12 - Sábado



17h - Escolas de Samba (Alegria da Zona Norte, Região Oceânica, Sabiá e Cubango)

18h30 - Roda de Samba

19h10 - Intimistas

21h - Mosquito22h - Roda de Samba

22h40 - DJ Bertolossi

23h10 - Maria Rita



22/12 - Domingo



17h - Escolas de Samba (Império de Charitas, Magnólia Brasil e Viradouro)

18h30 - Clareou + Balacobaco19h45 - Roda de Samba - Niu Souza

20h30 - Bicho Solto

21h30 - DJ Bertolossi

22h - Xande de Pilares